成「4寶媽」！饅頭媽直播臉腫爆 被問生父霸氣回應

網紅饅頭媽懷上第四胎。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕28歲網紅「饅頭媽」林榆芯再度登上熱搜！她日前開心宣布懷上第四胎，並舉辦盛大的性別派對，揭曉將迎來一名女寶，成功湊成「2男2女」的完美組合，晉升四寶媽行列。不過，近日她開直播時，下巴紅腫、滿臉過敏的模樣嚇壞粉絲，讓不少人心疼不已。

饅頭媽在直播中笑說，這一切都是「懷孕荷爾蒙」惹的禍，「懷孕！都是因為懷孕荷爾蒙～」她表示雖然皮膚爆痘、泛紅，仍維持好心情，甚至還特地染了頭髮、戴上可愛髮箍與網友聊天，樂觀模樣獲得大票粉絲稱讚「氣色很好」。

網紅饅頭媽因懷孕皮膚出狀況。（翻攝自IG）

她透露，這次懷上第四胎，全家都相當開心，「現在家人都搶著幫我帶三個孩子出門玩，讓我好好休息。」她語氣中滿是感激。

然而，外界焦點也不免落在「孩子的生父」身上。由於饅頭媽2017年離婚後一直未再婚，網路上議論不斷。對此，她在鏡頭前無奈回應：「不要再問了，這些都不重要。」希望外界能給予祝福，而非窺探她的私生活。

事實上，饅頭媽過去曾因「小三風波」多次登上新聞版面，去年曾公開道歉，今年又再度被爆介入他人婚姻，成為輿論焦點。這次懷孕消息一出，再度掀起網友熱議。

