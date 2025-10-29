自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

成「4寶媽」！饅頭媽直播臉腫爆 被問生父霸氣回應

網紅饅頭媽懷上第四胎。（翻攝自IG）網紅饅頭媽懷上第四胎。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕28歲網紅「饅頭媽」林榆芯再度登上熱搜！她日前開心宣布懷上第四胎，並舉辦盛大的性別派對，揭曉將迎來一名女寶，成功湊成「2男2女」的完美組合，晉升四寶媽行列。不過，近日她開直播時，下巴紅腫、滿臉過敏的模樣嚇壞粉絲，讓不少人心疼不已。

饅頭媽在直播中笑說，這一切都是「懷孕荷爾蒙」惹的禍，「懷孕！都是因為懷孕荷爾蒙～」她表示雖然皮膚爆痘、泛紅，仍維持好心情，甚至還特地染了頭髮、戴上可愛髮箍與網友聊天，樂觀模樣獲得大票粉絲稱讚「氣色很好」。

網紅饅頭媽因懷孕皮膚出狀況。（翻攝自IG）網紅饅頭媽因懷孕皮膚出狀況。（翻攝自IG）

她透露，這次懷上第四胎，全家都相當開心，「現在家人都搶著幫我帶三個孩子出門玩，讓我好好休息。」她語氣中滿是感激。

然而，外界焦點也不免落在「孩子的生父」身上。由於饅頭媽2017年離婚後一直未再婚，網路上議論不斷。對此，她在鏡頭前無奈回應：「不要再問了，這些都不重要。」希望外界能給予祝福，而非窺探她的私生活。

事實上，饅頭媽過去曾因「小三風波」多次登上新聞版面，去年曾公開道歉，今年又再度被爆介入他人婚姻，成為輿論焦點。這次懷孕消息一出，再度掀起網友熱議。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中