曾公然聊色？無視老公只回小王 粿粿與王子調情對話全曝光！

粿粿與王子過往親暱互動早就讓外界覺得不單純。（圖翻攝自粿粿IG）

〔即時新聞／綜合報導〕中信啦啦隊前成員粿粿3年婚姻爆出婚內出軌，老公范姜彥豐昨天（29日）跳出來指控她偷吃「王子」邱勝翊，引發輿論熱議。事實上，粿粿與王子的親暱互動早就讓外界覺得不單純，醜聞曝光後，網上就有人特地去「考古」，整理粿粿和王子過去公然在網上調情的對話，當中不乏被指性暗示意味濃厚的露骨發言！

王子回覆「對啪啪啪情有獨鍾？」（圖翻攝自王子IG）

☆喜歡啪啪啪？

2024年3月12日，王子在IG分享去滑雪的影片，影片配樂為巴西歌手Anitta、MC Zaac和美國饒舌歌手Tyga合作的歌曲《Desce Pro Play（PA PA PA）》，整段影片充斥洗腦的歌詞「PA PA PA」。而粿粿當時在該貼文留言「Papapa」，沒想到王子竟回覆「對啪啪啪情有獨鍾？」，被酸公然聊色。

網友紛紛嘲諷，「噁串留名」、「想啪私下講就好」、「朋友妻，越刺激，一次兩次三次，受不了了要啪啪啪」、「你對%%%有什麼看法」、「抓到喔，放進去了喔」、「好啪一直啪」。

王子調侃粿粿都在「做人」。（圖翻攝自王子IG）

☆粿粿都在「做人」？

2024年12月20日，王子和粿粿、演員胡釋安、模特兒胡祖薇上知名綜藝節目主持人胡瓜的YouTube節目，之後王子在IG發文表示「我們聚在一起又想起當時運動會（全明星運動會）的熱血」，還調侃粿粿是「都沒做事都在做人的球經』，2人好友簡廷芮當時還留言笑問「都在做人是怎樣啦？」，不料王子回覆稱「對啊，就蹦出個粿醬啊」。

網友紛紛嘲諷，「這裡開始X的嗎？」、「跟誰做人啊，你嗎？」、「沒做事然後忙著做人，懂了」、「這時候已經開始偷吃了嗎？」、「都在做人的隊經，跟誰？」

王子單獨PO出粿粿抱著自己的女兒，引人遐想。（圖翻攝自王子IG）

☆妳是我生命的那道光？

2024年12月31日，王子在IG分享去年回顧照片，寫下「謝謝你們成爲我生命的那道光，感謝2024每個美好的相遇……」。王子分享的照片幾乎都是與好友們的合照，唯獨第11張照片單獨PO出粿粿抱著自己的女兒，引人遐想。

網友紛紛嘲諷，「大家有發現嗎？那張照片甚至放在第11張喔，全部20張，是不是按照中間才是精華所在勒」、「太有愛了吧，范姜有發現你偷藏嗎」、「那個孩子該不會是……」、「范姜真的綠到爆」。

粿粿衝著鏡頭跑過來，露出俏皮可愛的表情，掌鏡者似乎就是王子。（圖翻攝自粿粿IG）

☆每次都要撞？

2025年1月26日，粿粿在IG分享去日本玩雪的影片，影片一開始就看到粿粿衝著鏡頭跑過來，露出俏皮可愛的表情，掌鏡者似乎就是王子，因為王子在該篇貼文下方留言「每次都要衝來撞我」，語氣充滿寵溺。不過篇文疑似已經被刪除。

網友紛紛嘲諷，「哪一種撞？」、「早上妳撞我，晚上我撞妳」、「誰撞誰」、「一句沒有避嫌地公開衝撞留言」、「好色喔，又是啪啪啪，又是撞撞撞」。

粿粿沒有理會老公，只回王子。（圖翻攝自范姜彥豐IG）

☆粿粿無視老公，只回王子

2025年1月26日，范姜彥豐也在IG分享去日本玩雪的照片，不知為何王子跑到范姜彥豐的IG標註粿粿，稱粿粿「有一天特別開心，我就不說哪天了」，范姜看到後馬上也標記老婆：「請出來解釋清楚」，但粿粿並沒有理會老公，只標註王子「怎麼可能，是每天吧」。

網友紛紛嘲諷，「偷情的那天特別開心」、「床上開開心心」、「朋友妻，好會！」、「所以王子要說是哪天嗎」。

王子當時留言「終於配對歌了，加一顆糖粿」。（圖翻攝自粿粿IG）

☆加一顆「糖粿」

2025年1月27日，粿粿繼續在IG分享赴日旅遊影片，影片配樂選的是王子今年1月發布的歌曲《Candy》，其中有一句被外界認為充滿性暗示的歌詞為「我想要你 eat me like a candy，就把我一口不留」、「看鏡中，你側身的背影，一秒鐘，我就失去邏輯，妳雙手環繞，把燈都關掉，讓我吻你到睡著」，王子當時留言「終於配對歌了，加一顆糖粿」，如今看來令人浮想聯翩。

網友紛紛嘲諷，「配對也配對了」、「超爽，讓人家戴綠帽很有快感齁，哥懂玩」、「所以你是配對哥？」、「應該是一根棒棒糖了吧」、「eat me like a candy（X），eat meigo like a candy（O）」。

粿粿許願看王子穿內衣跳舞，王子回覆「妳比較適合」。（圖翻攝自王子IG）

☆妳比較適合穿內衣跳舞？

2025年3月23日，王子辦完《Candy》簽唱會，在IG發文感謝粉絲，粿粿留言「許願王子勾勾（哥哥）華歌爾（女性內衣品牌）那天穿內衣跳」，還放上眼冒愛心的emoji，王子回覆「傻眼，你比較適合」。

網友紛紛嘲諷，「玩這麼大嘛」、「真會玩」、「私下看過不少了」、「願望成真」。

王子在IG發生日文，粿粿留言「永遠e起（一起）慶到80歲」。（圖翻攝自王子IG）

☆永遠在一起？

2025年4月15日，王子在IG發生日文，粿粿留言「永遠e起（一起）慶到80歲？再40年哈哈哈哈哈，生日快樂，天天快樂」，王子回覆「together ～傻眼是44年」。

網友紛紛嘲諷，「留友看」、「置板凳到這兒」、「生日真的好快樂」、「早已埋下伏筆」、「這邊的生日趴算嗎，朝聖」、「當然開心，畢竟身邊有拋家棄子的人妻陪著你」。

520這天粿粿和王子的IG都PO出彼此的照片。（圖翻攝自王子IG）

☆520曬彼此照片，粿粿尪哭哭

2025年5月20日，由於該日期諧音「我愛你／妳」，不少情侶都會在社群放閃。這天粿粿和王子的IG都PO出彼此的照片，范姜彥豐直接「被消失」。粿粿當時還跑去王子的IG留言「謝謝老闆找我們一起玩」，王子回覆「很好玩ㄟ」。

網友紛紛嘲諷，「好玩嗎玩別人感情」、「原來這時候就有一腿了」、「到底玩了什麼那麼好玩」。

