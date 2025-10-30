自由電子報
娛樂 最新消息

31歲「護理系女神」謝侑芯驚傳國外驟逝 好友雪碧悲痛證實

「護理師女神」謝侑芯（Iris）驚傳在國外猝逝，網紅「雪碧」在社群平台哀痛證實此事。（圖翻攝自「真雪碧 無雙ss」臉書）「護理師女神」謝侑芯（Iris）驚傳在國外猝逝，網紅「雪碧」在社群平台哀痛證實此事。（圖翻攝自「真雪碧 無雙ss」臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕擁有甜美外型與火辣身材的網紅「護理師女神」謝侑芯（Iris）驚傳在國外猝逝，享年31歲。好友、同為網紅的「雪碧」方祺媛今晚在社群平台哀痛證實，悲喊「希望Iris可以開心地做小天使，下輩子再當好朋友，RIP」。

擁有甜美外型與火辣身材的網紅「護理師女神」謝侑芯（Iris）驚傳在國外猝逝。（圖翻攝自謝侑芯IG）擁有甜美外型與火辣身材的網紅「護理師女神」謝侑芯（Iris）驚傳在國外猝逝。（圖翻攝自謝侑芯IG）

雪碧在社群貼文中崩潰寫下長文，「Iris你是我網紅圈唯一相信的好朋友，心地善良、漂亮又活潑，沒架子，沒有任何的利益，只有互相取暖。」她透露，原本兩人約好26號要一起打球，「你20號沒消息時，我的心就很亂，前三天還夢到你罵我戀愛腦，我多希望你現在還可以罵我。」

她悲痛寫道，「收到消息以前還希望一切不是真的，我哭了很久很久，31歲而已，這樣美好的年紀，為什麼上天總是不眷顧好人，這事讓我很悲痛欲絕！」同時呼籲外界不要打擾謝侑芯的家人，「人已經不在了，也不要做什麼揣測或擴大事件，謝謝大家！」

《三立新聞網》報導，謝侑芯的後事目前由好友Chris協助處理。Chris表示，謝侑芯是在海外工作、拍攝期間，因突如其來的健康意外離世，「生命的逝去已是無法挽回的事實，希望大家給予悲傷的家屬多一些尊重與空間，請暫時放下聯繫與無謂的揣測，讓我們用最溫柔的方式，將她如天使般的光環，永遠珍藏在心底。」

謝侑芯因甜美臉蛋與亮眼身材，曾任護理師而走紅，被粉絲封為「護理系女神」，IG擁有超過53萬追隨者。消息曝光後，大批粉絲湧入留言區哀悼，不捨留言「太突然了」、「妳永遠是最美的女神」、「RIP Iris」。

