娛樂 最新消息

又是肺腺癌！坣娜59歲病逝 猶太裔老公親吐她⽣前意願

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾唱紅《奢求》、《自由》等歌曲的美聲天后坣娜病逝，享年59歲。美籍猶太裔夫婿薛智偉面臨喪妻之痛，今天終於公開發聲，透露坣娜是在10⽉14⽇，因爲肺腺癌離世。家屬將在12月14日舉辦追思會。

坣娜病逝享年59歲。（資料照，J’s娛樂工廠提供）坣娜病逝享年59歲。（資料照，J’s娛樂工廠提供）

坣娜老公薛智偉表示，「我尊重並遵從她⽣前的意願，依照猶太教習俗，於48⼩時內完成⼟葬，10⽉16⽇將其安葬於⾦寶⼭的家族猶太聖殿中，將來我亦會於此與她相伴。⾯對外界對坣娜離世的關⼼與不捨，我由衷地感謝每⼀位惦記她的朋友與⽀持者。」

薛智偉透露，坣娜⼀⽣低調，個性不願張揚，因此特別交代，不希望公開發喪，以免打擾他⼈，「然⽽，我仍希望向關⼼她的朋友、⽀持者與社會各界表達感謝，也讓⼤家知道，她是⼀位真正擁有⾼尚靈魂與非凡智慧的⼈。」

坣娜2017年與身家逾280億的猶太富商薛智偉結婚。（資料照，記者胡舜翔攝）坣娜2017年與身家逾280億的猶太富商薛智偉結婚。（資料照，記者胡舜翔攝）

其實坣娜在2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，當時因疫情影響不便就醫。薛智偉遺憾表示：「沒想到同年12⽉確診為肺腺癌第四期。醫師當時預估她僅剩8⾄12個⽉的時間，但她以堅強的意志與從容的⼼態，陪我⼜多走了4年。」

點圖放大header
點圖放大body
