粿粿家人回嗆范姜「不主外也不主內」 開撕曝內幕：沒留戀理由

范姜彥豐（右）與粿粿婚變。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，雙方目前透過律師協商離婚，日前范姜彥豐大動作怒控粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌，粿粿今（1）日則透過17分鐘影片做出回應，不過范姜彥豐則回嗆對方說謊。而粿粿家人也在社群上火大發聲。

前Uni-GirlsKiwi據悉是粿粿的小姑，她開頭就稱是粿粿家人，並說道歉和認錯並不是為出軌找理由。「她已被攻擊的體無完膚，即便會迎來指控謾罵，她還是要勇敢的還原3年來婚姻的問題。」、「我相信她絕對願意無私奉獻撐起家計、照顧家庭，但是換來的永遠只是計較我幾成你幾成，溝通折磨到天亮還要繼續去工作。」

請繼續往下閱讀...

Kiwi也說長期都是我們女方在幫忙分擔照顧家人，形容男方不主外也不主內，又愛計較公平，無論生活上或是金錢上，「我們也常說他很好呀！個性好人好！又帥！但是這都是我們看到的，努力編織出來的相處不是我們，請大家不要看得這麼表面，原來勸合不勸離的我們（家人）才是幫兇嗯！現在只剩下帥！」

Kiwi也說這3年婚姻也算夠了，沒留戀理由，「誰都想被照顧被呵護，她堅強的太孤獨太辛苦了。」更直呼恭喜粿粿解脫。

