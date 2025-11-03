自由電子報
娛樂 最新消息

【12星座一週運勢11/3～11/9】「粿王范姜」小case！4大星象重磅迎擊…閃得快不如閃得巧

星座專家點明本週星象4大重點，直呼這一週的星象，就像一齣「火爆＋暗潮洶湧」的8點檔連續劇！（達志影像） 星座專家點明本週星象4大重點，直呼這一週的星象，就像一齣「火爆＋暗潮洶湧」的8點檔連續劇！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕上週演藝圈「粿王范姜」的婚內出軌風波，不但當事人一個個跳出來聲明，再加上身旁週遭親朋好友、徵信社，紛紛提供第一手～第N手資訊，精彩度和灑狗血橋段，堪稱「完勝」最近的八點檔！

不過，本週星象也不遑多讓，星座專家「安德魯的賤聲房」點明本週星象4大重點，直呼這一週的星象，就像一齣「火爆＋暗潮洶湧」的8點檔連續劇！

．1/4火星進入射手座

．11/7金星進入天蠍座

．11/8天王星逆行進入金牛座

．11/10水星逆行射手座

先是「火星進射手」，讓地球人都像被打了一針腎上腺素般，衝勁爆棚、嘴巴快、腦子飛、理智線斷，你可能會突然覺得「我不想等了，我現在就要！」自以為是人生冒險家，其實只是「把人生玩成火災現場」，結果下一秒「天王星逆行金牛」直接打你一巴掌，例如：你原本打算裸辭創業，結果隔天信用卡帳單就寄來點醒你：「你有錢、有時間、有計畫嗎？」天王星逆行進金牛，正是宇宙在警告你：「穩定的東西，可能會突然炸掉」。錢、感情、合作關係都可能出現「看起來沒事但其實早就裂開」的狀況……一句話總結，凡是你覺得最安全的，那裡就最危險。

「金星進天蠍」更是讓感情像濃縮高湯，甜會超甜，酸會很酸，喜歡的人你會想直接綁架帶回家；討厭你的人也會開始放大招。感情這週是灑狗血的鄉土劇！尤其那種「前任突然回頭、曖昧變《藍色蜘蛛網》的戲碼全部上演！

最後是遇上「水星準備逆行射手」，「說錯話、誤會、出包」能量滿到炸，最怕「講太快、信太多、想太美」。本週的氛圍絕對是熱血、衝動、誤會、翻舊帳、報應來得快。想贏要靠冷靜，不是靠氣勢。

．火象星座→可能嗨到走火入魔。

．土象星座→會被逼著改變舊觀念。

．風象星座→忙著滔滔不絕結果說錯話。

．水象星座→容易在愛裡暈船翻船還自以為浪漫。

♈牡羊座

➤特別注意：本週容易散發惹人厭特質，請低調做事，否則小人會很多。

．工作：你最近那股幹勁真的像喝了一箱蠻牛，但問題是你現在衝的，不一定是「方向」，可能只是「情緒」。火星進射手讓你滿腦子「我一定行」，結果錯在沒先看地圖。這週要記住一句話：有幹勁不代表會成功！有些事你不是不順，是你自己把自己卡在死巷裡。

．感情：你最近講話一刀見血，對方被你戳到，還得裝沒事！他只是在忍你而已，而且忍不了多久了。單身的容易一頭熱，認識3天就在幻想結婚，結果第4天對方已讀不回。戀愛中的容易互嗆，火象能量上身，你覺得「誰先道歉誰就輸了！」拜託，輸贏根本不重要。

．財運：腦波弱，看到朋友賺錢就想跟。冷靜點，你跟著跳下去的多半是坑，而且是很大的天坑。

．健康：熬夜、火氣、腸胃容易有問題，你該休息不是去外面趴趴走。

．幸運色：粉紅＋鐵灰

．幸運數字：7、16、27

♉金牛座

➤特別注意：小心！公司八卦主角就是你。

．工作：最近那股想爆粗口的衝動不是幻覺，你真的快被人煩死。金星進天蠍讓你對人對事都特別敏感，平常你忍，但這週突然爆炸的機率很高！．感情：你不講、對方亂猜，這就是本週劇本。金牛愛一個人就變悶鍋，愛得深卻不說，等於沒愛。單身的別老幻想那個曖昧對象會懂你暗示，人家根本不會讀空氣。

．財運：天王星逆行在你家，簡單講：錢會亂飛。某筆錢會出狀況、帳會對不起來，或是你突然想買一堆根本不需要的東西。請冷靜。

．健康：腰痠背痛、眼壓高。少滑手機、多躺平。

．幸運色：深色系、黑

幸運數字：6、14、20

♊雙子座

➤特別注意：這週最該學的就是閉嘴。

．工作：水星逆行倒數、火星進射手＝你嘴快到別人都來不及反應。你以為是幽默，其實別人覺得你在嘲諷。你說的每一句「我只是開玩笑」都可能變成導火線。本週工作上容易太執著，但方向錯了，小心越走越歪，耳朵不要那麼硬，多參考別人的意見比較好。

．感情：曖昧升溫，但問題是你太多選項。你覺得自己是自由靈魂，其實只是「誰理我我就往哪靠」。老實點，別玩火，不然金星天蠍會讓你自燃。

．財運：有偏財，但也有亂花。這週任何「突然很想買」的東西，八成都會後悔。投資小賺，別貪！

．健康：別忽視原有的舊毛病，小心最近會「牙」起來。

．幸運色：金色調、白色系

．幸運數字：5、13、28

♋巨蟹座

➤特別注意：財務易失控，但也有「意外之財」報到。

．工作：巨蟹這週的主題是「想放棄但又不敢」。明明已經累到快斷氣，還在硬撐。火星射手逼你面對現實：不講、不吵、不改，只會讓你更痛苦。勇敢一點，別老在心裡演內心戲。本週你會覺得你犯小人的情況比較嚴重，但其實他們只是看你好欺負，麻煩硬起來！

．感情：金星天蠍讓你超有戲。你會突然變黏、變感性、變愛吃醋。但那種「我沒事啊」的口氣，全世界都聽得出你有事。單身的容易陷進舊情，拜託～先不要。

．財運：財務有點失控，會有突發開銷，但也有突然的意外之財。

．健康：胃弱、脹氣、情緒性飲食。別把吃當療傷。

．幸運色：森林綠、土耳其藍

．幸運數字：9、18、26

♌獅子座

➤特別注意：這週請用實力打臉質疑，不然你會被人笑話到年底。

．工作：你最近整個人自信爆棚，但火星射手讓你講得多、做得少。老闆會開始懷疑你是不是只出一張嘴？

．感情：戀愛像舞台劇，你要掌聲、對方要安穩。問題是你只顧自己表現。單身的會吸到不錯對象，但你太直、太急，容易嚇跑對方。

．財運：開銷大、出手闊，但多半是撐場面。這個老毛病真的要改一改！

．健康：小心因為壓力焦慮導致的問題，掉髮問題嚴重需當心。

．幸運色：紅色、淺藍色

．幸運數字：1、19、29

♍處女座

➤特別注意：細節控這週會受罪，忍一下，別跟自己過不去！

．工作：你最近像自AI機器人一樣計畫滿檔，但水星射手加火星射手會讓你「計畫完自己累死」。事情沒進度，你就開始焦慮、開始碎念，別再想太多，動起來比想好玩。

．感情：你太理智，戀愛簡直變科學實驗。金星天蠍提醒你：愛就是要感覺，而不是公式。別再用你的數據分析，來拒絕對方，偶爾放軟你會更有魅力。

．財運：資金穩定，但你又想投資新點子。小心天王星逆行，別亂下決定，否則你賺的錢都會變成泡沫。

．健康：神經緊繃、肩頸僵，睡眠品質差。放下手機，比喝茶更有用。

．幸運色： 灰色、卡其色

．幸運數字： 8、15、23

♎天秤座

➤特別注意：遇雙11前哨戰，看好你的手指，別亂滑！

．工作： 這週人際像打怪，說錯話就掉血。火星射手給你勇氣，但別用嘴挑事，不然同事跟你杠上，整週戰場化。合作小心被人暗算，嘴甜一點、眼明一點，比硬碰硬有效。

．感情：桃花亂像八點檔，曖昧對象突然熱情、又冷淡。金星天蠍提醒你：別自己幻想劇情，你不是導演。單身的別盲目追求那個神秘感強的人，戀愛不是解謎遊戲。

．財運：衝動購物警報高，折扣看到手指會自己動。控制不住就會默默按下結帳，小心喔，本週買東西不會讓你感到開心。

．健康：過敏、皮膚出狀況，心累會反映在臉上。護膚比喝咖啡更重要。

．幸運色：紫色、米白色

．幸運數字： 2、12、22

♏天蠍座

➤特別注意：投資小賺，偏財運不錯，但別被「桃花」捲走你的錢錢。

．工作：你最近像帶著隱形光環，大家注意你的一舉一動。水星射手讓你想說實話，但要小心被誤解。火星射手加金星天蠍，霸氣和魅力雙爆，但過度表現容易招嫉妒。

．感情：情緒濃到快滿出來，曖昧升級很快。單身的有人突然告白，但你也可能瞬間失控黏到對方崩潰。戀愛中的，小心小劇場上演，別把愛情片演成災難片

．財運：投資小賺，偏財運不錯，但別被感情牽著花錢。桃花會捲走你不少錢錢。

．健康：水腫、壓力大，泡澡、按摩比抱怨有效。

．幸運色：黑、暗紅

．幸運數字：4、13、21

♐射手座

➤特別注意：本週工作效率極高，適合衝一波，但要有計劃。

．工作：火星進射手讓你滿腦子想做大事，本週工作效率極高，有什麼想做的適合衝一波，但要有計劃，如果只是單純衝動要停一下，不然下週你就得收拾爛攤子。

．感情：自由靈魂模式全開，但你又突然想安定。單身急著想拿下對方，但偏偏碰到的是大魔王！戀愛中的不要整天胡思亂想對方愛不愛你，先問自己是不是不夠愛他。

．財運：會有各種機會大進帳，解決你目前的財務問題，請做好消費計劃，分清楚想要跟需要很重要！

．健康：關節、膝蓋、下肢疲勞，別久站久坐。

．幸運色：橘、亮色系

．幸運數字：7、17、30

♑魔羯座

➤特別注意：本週穩中帶悶，想辦法突破被慣性限制的行為模式。

．工作：火星射手給你衝勁，但金星天蠍逼你低調，找到平衡點，本週會在工作職場上發光發熱。

．感情：想安全感又不會表達，對方完全搞不懂你，單身的想靠穩定吸引，但用想的沒有用，多表現出你的誠意！戀愛中的要先解決老問題，否則近期會有戰爭出現。

．財運：有偏財運有小確幸，但別心存僥倖，亂下決定可能吃虧。

．健康：注意牙齒口腔的問題，漱口水跟勤刷牙是本週標配。

．幸運色：淺藍色、深藍色

．幸運數字：10、20、28

♒水瓶座

➤特別注意：本週貴人運不錯，但要懂得把感謝表達出來！

．工作：靈感爆棚，但執行力還好。火星射手讓你想做很多新事，但水星逆行前奏提醒你：別忽視任何一個小細節，魔鬼藏在細節裡！本週貴人運不錯，但你的嘴要甜一點，要懂得把感謝表達出來。

．感情：愛情像實驗，一會熱情、一會冷淡。單身別設定太多條件，挑到最後，一手好牌都被你打爛了；戀愛中別動不動就想「測試」對方，會出事的

．財運：網路、科技相關投資有機會，其他的就小心不要手滑。

．健康：眼壓，頭痛的問題要解決，多去戶外走走看看絕對有幫助。

．幸運色：香檳色、巧克力色

．幸運數字：11、21、29

♓雙魚座

➤特別注意：自己的積極度要跟上，否則煮熟的鴨子很容易飛走。

．工作：靈感滿檔，但行動力不穩。金星天蠍讓你想浪漫又想逃避現實，結果拖延症爆表。別只想，不做會被別人搶功。

．感情：愛情氣場強，對方容易被你吸住。單身容易陷進爛桃花，要看清誰是真心，別自作多情。戀愛中的要給多方多一點空間，你不是他媽（爸），不要什麼都要管。

．財運：財運平平，別借錢、別衝動消費。不然會越補越大洞。

．健康：腳踝、循環、壓力大，泡澡散心有效。

．幸運色：奶油色、粉紫色

．幸運數字：12、22、31

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

☆民俗說法僅供參考☆

