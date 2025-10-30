王子金鐘夜領獎！范姜彥豐「限動發問號」之謎 網今解開

范姜彥豐控妻子粿粿婚內出軌。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕男模范姜彥豐昨日發出毀滅式爆料，指控棒棒堂成員王子，與妻子粿粿有染，兩人發展婚外情讓范姜彥豐失望導致婚變，網友深扒金鐘獎頒獎典禮當晚，范姜彥豐曾在限動發出問號，當時大家不明所以，現在看來一切有了解答。

向來給人陽光形象的「王子」邱勝翊遭爆成了小王，被范姜彥豐控訴「道德淪喪」，介入他與老婆粿粿的婚姻，就在金鐘之夜，棒棒堂得獎當下，范姜彥豐於IG限時動態發出一個「大問號」，當時未多作說明，現今網猜測，應該是范姜彥豐不滿剛奪下金鐘獎的王子與粿粿婚內不倫，並且開心上台領獎，令他難以忍受，發送問號暗示心中怒火。

王子風光上台領獎，范姜曾發一個大問號令人好奇。（圖擷取自IG）

范姜彥豐昨釋出一支長達9分鐘影片，親口揭露婚變內幕，直指王子「破壞我的家庭」、「你們兩人親手毀了一個家。」他表示妻子與王子赴美之後冷淡疏離，隨後他又看到足以證明外遇不倫的證據，確定遭到背叛，他形容自己「像個被蒙在鼓裡的小丑」，而網友表示，當范姜彥豐黯然神傷時，王子正帥氣走紅毯、領獎項，紛為范姜彥豐不平。

