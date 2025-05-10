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大S口吻重現 柴智屏要小S堅強「有什麼好猶豫的？」

柴智屏（左）重現大S（右）口吻，盼小S堅強起來。（翻攝自臉書）柴智屏（左）重現大S（右）口吻，盼小S堅強起來。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「偶像劇教母」柴智屏在「大S」徐熙媛辭世後持續感傷不已，今（10日）凌晨吐露深刻的思念與祝福，提到從《流星花園》時期就視大S如親妹，至今仍難以接受這位摯愛晚輩的離去，同時也重現大S口吻盼小S堅強起來。

柴智屏回憶與大S多年交情，透露自己一路看著對方從青澀少女成長為堅強女性，「她總是那麼有正義感、那麼貼心，處處為別人著想」，更坦言，「她離開我們，到現在我還是沒辦法接受這個事實。」她心疼大S生前總為家人付出，也相信最痛苦的莫過於小S與S媽，因此特別寫下這篇文字，希望給予她們安慰與力量。

柴智屏希望小S能夠用姊姊的力量繼續走下去，「但你一定要堅強起來，把我們都愛的熙媛的力量與精神，活在你未來的人生裡」，如此一來就會覺得大S從未遠離。此外，柴智屏更重現大S口吻為小S打氣，「這樣就對了！有什麼好猶豫的？！」彷彿熟悉的大S仍在耳邊爽朗大笑，她鼓勵小S，「妳要好好愛自己、照顧自己，把熙媛的力量活在妳的人生裡！」真摯文字不僅撫慰摯友親屬，也感動無數粉絲。

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