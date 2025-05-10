晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賈靜雯「羨慕大S姊妹情深」 深情喊話S媽：好好愛護自己

賈靜雯和修杰楷夫妻發聲替S媽打氣。（資料照，記者陳逸寬攝）賈靜雯和修杰楷夫妻發聲替S媽打氣。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「大S」徐熙媛2月因流感併發肺炎，在日本旅遊期間驟逝，享年48歲。妹妹「小S」徐熙娣不忍媽媽陷入悲傷，向圈內好友發起「大S影響我最深的一件事」、「我最想念大S的一件事」、「徐媽媽請好好愛護自己」，藉此為媽媽打氣。賈靜雯和修杰楷夫妻發聲，賈靜雯感慨說：「熙媛～想念妳用燦爛的笑容給我的鼓勵。」

賈靜雯昨（9日）在Instagram分享康乃馨照片回憶大S，她從小和弟弟衛斯理相處，羨慕S家的姊妹情深及互動，「認識熙媛熙娣，就是我看到最棒的姐妹模板，背後還有一個默默支持的大姊～真的完美了！熙媛～想念妳用燦爛的笑容給我的鼓勵！想念。」

賈靜雯鼓勵難以走出喪女痛的S媽，「徐媽，母親節快樂，我們都是好棒好棒的媽咪…願逝者安息，生者健康幸福，人生的無常…真的不容易，願未來每一日能平安健康，獻上我最大的祝福。」

修杰楷則是難忘和大S一起拍戲的時光，他說：「想念與你拍戲的時光，和你一起（看）誰先吃完便當，想念你的笑容與溫暖，那份溫暖會一直記得，徐媽媽母親節快樂。徐媽媽請好好愛護自己。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中