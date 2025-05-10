賈靜雯「羨慕大S姊妹情深」 深情喊話S媽：好好愛護自己

賈靜雯和修杰楷夫妻發聲替S媽打氣。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「大S」徐熙媛2月因流感併發肺炎，在日本旅遊期間驟逝，享年48歲。妹妹「小S」徐熙娣不忍媽媽陷入悲傷，向圈內好友發起「大S影響我最深的一件事」、「我最想念大S的一件事」、「徐媽媽請好好愛護自己」，藉此為媽媽打氣。賈靜雯和修杰楷夫妻發聲，賈靜雯感慨說：「熙媛～想念妳用燦爛的笑容給我的鼓勵。」

賈靜雯昨（9日）在Instagram分享康乃馨照片回憶大S，她從小和弟弟衛斯理相處，羨慕S家的姊妹情深及互動，「認識熙媛熙娣，就是我看到最棒的姐妹模板，背後還有一個默默支持的大姊～真的完美了！熙媛～想念妳用燦爛的笑容給我的鼓勵！想念。」

請繼續往下閱讀...

賈靜雯鼓勵難以走出喪女痛的S媽，「徐媽，母親節快樂，我們都是好棒好棒的媽咪…願逝者安息，生者健康幸福，人生的無常…真的不容易，願未來每一日能平安健康，獻上我最大的祝福。」

修杰楷則是難忘和大S一起拍戲的時光，他說：「想念與你拍戲的時光，和你一起（看）誰先吃完便當，想念你的笑容與溫暖，那份溫暖會一直記得，徐媽媽母親節快樂。徐媽媽請好好愛護自己。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法