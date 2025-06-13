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女友忘記掛電話！偷吃過程全放送 夢多崩潰：感覺比我厲害

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日籍男星「夢多」大谷主水來台發展多年，曾主持《食尚玩家》，圈了一票死忠粉絲，近日他登上節目自曝感情經歷，坦言傷自己最深的就是台灣女生，並分享某任女友偷吃過程，讓現場來賓驚呼連連！

夢多登上節目分享被戴綠帽的經歷。（翻攝自IG）夢多登上節目分享被戴綠帽的經歷。（翻攝自IG）

夢多日前登上節目《同學來了》分享感情經歷，直呼「人生談過那麼多戀愛，讓我最傷害就是台灣人。」他憶起某段戀情，指出自己對女友相當好，兩人的關係也已經進展到同居，奇怪的是，平常女友都是凌晨2至3點才睡，卻在他出外景節目時，對方晚上10點就會說要睡了。

此外，夢多提到，女友的手機平時不會關聲音，可是只要自己出外景，對方就會將手機轉為震動模式，「她真的不會接我電話」，不過當時自己沒有多想，就讓這件事過去。

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豈料，夢多有次出外景時，女友主動告知，要跟3個女生朋友去吃日式燒肉，而這家店的老闆剛好是夢多的朋友，透過對方得知，女友竟是跟3名男性一起用餐，但由於隔天還要工作，他決定回家再討論。

然而，這件事讓夢多非常擔憂，甚至輾轉難眠，沒多久女友打電話來報平安，告知已經安全回家，結果不小心忘記掛電話，更誇張的是，電話那頭傳來女友的抱怨聲，「我男友很煩，一直打電話給我」，一旁還有男生安慰說：「沒關係啦，過來抱抱！」

夢多親耳聽見女友向小王抱怨自己。（翻攝自IG）夢多親耳聽見女友向小王抱怨自己。（翻攝自IG）

夢多指出，當時他在電話另一邊「從頭聽到尾」，親耳見證女友戴綠帽的過程，讓他崩潰大喊：「感覺比我還厲害！」

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