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娛樂 最新消息

金秀賢爆奪「國二」金賽綸童貞 公司3點反擊：錄音經AI捏造

金秀賢（左）被爆在金賽綸國二時與她發生性關係。（翻攝自YouTube）金秀賢（左）被爆在金賽綸國二時與她發生性關係。（翻攝自YouTube）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢今（7）被金賽綸家屬、「橫豎研究所」公開錄音檔，音檔中疑似是金賽綸的聲音，直指自己國二和金秀賢發生性關係，覺得自己被利用；金秀賢公司Gold Medalist稍早列3點聲明強烈反擊，直指錄音檔根本經過變造，並非事實。

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Gold Medalist判定該錄音檔透過AI等技術偽造，目前正進行技術鑑定，當鑑定結果一出，將會立刻對外公開。

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金秀賢方面【針對橫豎研究所記者會的立場聲明】：

1. 對「橫豎研究所」主張的錄音檔之立場

橫豎在記者會中主張，已取得已故金賽綸演員的錄音檔，然而，該錄音檔是完全偽造的，Gold Medalist判斷該錄音為透過AI等技術製作而成。

提供該錄音檔給橫豎之人也曾接近Gold Medalist，自稱掌握金賽綸對金秀賢「有利」的發言錄音，是名詐騙者。錄音檔提供者曾向Gold Medalist索取金錢，並寄送部分包含金賽綸聲音的錄音檔，但該檔案已被判定是經過音檔變造，強調未接受錄音檔提供者的任何要求。

該錄音檔提供者與已故金賽綸毫無接觸可能，因詐騙未果，轉而與橫豎勾結，公開偽造的金賽綸錄音檔。

2. 關於橫豎所稱的「被襲照片」

錄音檔提供者因Gold Medalist或其法律代理人高尚祿律師的指使，而遭中韓不名男子襲擊，並公開所謂的「被襲照片」。

橫豎的說法完全是無法容忍的虛假主張，在常理難以令人相信，甚至連他們公開的「被襲照片」，只需網路搜尋即可找到，是從網路上下載的圖片。

3. Gold Medalist對橫研的應對

家屬委託橫豎召開記者會，實為因涉金秀賢的虛假資訊、名譽毀損、跟蹤行為、網路性犯罪及偽造證據等，企圖對金秀賢發動網路攻擊的又一次捏造行動，對此次記者會深感震驚。

橫豎上述行徑，為運用AI技術進行的新型犯罪，意圖以偽造證據全面毀滅金秀賢的名譽與人格，性質極為嚴重，絕對會依法受到應有懲罰。

Gold Medalist將針對此次記者會，立即依《跟蹤防製法》與《資訊通信網利用促進及資訊保護等相關法律》（誹謗）提出刑事控告，並將與調查機關密切合作，竭盡全力確保橫研能依法律與原則受到處罰。

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