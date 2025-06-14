晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

館長換古裝吃宮宴 網一看驚喊「被設計了」：這是太監服？

館長昨晚體驗上海宮宴。（翻攝自YT）館長昨晚體驗上海宮宴。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢自居「和平大使」，自10日起，展開6天5夜的上海之旅，一舉一動備受矚目，他昨晚體驗一場中國古代的宮廷盛宴，直呼CP值超高，盼台灣也有類似的餐廳。不過，有網友質疑，館長穿的疑似是太監的服裝，笑虧：「被設計了你知道嗎？」

相關新聞：中國跟台灣一樣自由？ 館長稱「最大差別」：不能罵習近平X你娘

館長13日直播體驗宮廷晚宴，換上一身古裝享用美食，用餐期間他不斷誇讚餐廳，不僅可以Cosplay，菜色也相當美味，可以說是視覺及服務兼具，讓人有種穿越到中國古代的感覺。他透露，這餐只花費698元人民幣（大約新台幣2874元），直呼CP值非常高，「一輩子一定要來這邊一次！」

相關新聞：館長看到了嗎？杜汶澤定居5年恭喜台灣人：這個國家很好

館長也說，若是台灣有類似的餐廳，自己一定會去消費，但他坦言，台灣要經營服務一模一樣的餐廳，用餐收費可能要到2倍以上，否則根本賺不到錢，員工也可能非常難找。

中國網友指館長穿的古裝是太監服。（翻攝自抖音）中國網友指館長穿的古裝是太監服。（翻攝自抖音）

豈料，有網友看了直播發現，館長身上的古裝疑似太監服，發文質疑「你被設計了你知道嗎？有人拿太監的衣服給你穿欸」，立刻掀起討論，網友紛紛留言表示，「什麼古裝不穿，竟然穿的像明朝東廠廠公的古裝，被對方羞辱還不知道」、「公公他偏頭痛」、「這是館公公嗎？」不過，也有人認為，這是東廠錦衣衛的服裝，「雖然魚龍服應該是錦衣衛，不過能穿成一副廠公臉算是他的特色了」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中