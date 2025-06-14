館長換古裝吃宮宴 網一看驚喊「被設計了」：這是太監服？

館長昨晚體驗上海宮宴。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢自居「和平大使」，自10日起，展開6天5夜的上海之旅，一舉一動備受矚目，他昨晚體驗一場中國古代的宮廷盛宴，直呼CP值超高，盼台灣也有類似的餐廳。不過，有網友質疑，館長穿的疑似是太監的服裝，笑虧：「被設計了你知道嗎？」

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館長13日直播體驗宮廷晚宴，換上一身古裝享用美食，用餐期間他不斷誇讚餐廳，不僅可以Cosplay，菜色也相當美味，可以說是視覺及服務兼具，讓人有種穿越到中國古代的感覺。他透露，這餐只花費698元人民幣（大約新台幣2874元），直呼CP值非常高，「一輩子一定要來這邊一次！」

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館長也說，若是台灣有類似的餐廳，自己一定會去消費，但他坦言，台灣要經營服務一模一樣的餐廳，用餐收費可能要到2倍以上，否則根本賺不到錢，員工也可能非常難找。

中國網友指館長穿的古裝是太監服。（翻攝自抖音）

豈料，有網友看了直播發現，館長身上的古裝疑似太監服，發文質疑「你被設計了你知道嗎？有人拿太監的衣服給你穿欸」，立刻掀起討論，網友紛紛留言表示，「什麼古裝不穿，竟然穿的像明朝東廠廠公的古裝，被對方羞辱還不知道」、「公公他偏頭痛」、「這是館公公嗎？」不過，也有人認為，這是東廠錦衣衛的服裝，「雖然魚龍服應該是錦衣衛，不過能穿成一副廠公臉算是他的特色了」。

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