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館長雙面嘴翻車遭切割 國台辦撇清急表態「自行前往」

館長赴中國展開自稱的「和平大使之旅」，卻將髒話掛嘴邊引起小粉紅反感。（翻攝自YouTube）館長赴中國展開自稱的「和平大使之旅」，卻將髒話掛嘴邊引起小粉紅反感。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「館長」陳之漢最初以 「反共」形象闖出名號，近年來立場大幅鬼轉多次讚頌中國政權，近日更抵達上海展開「和平大使」之旅，卻在過程中數度飆罵髒話讓小粉紅們火大不買單，外界也質疑他是否為「被中國官方邀請」。對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮昨（11日）回應，強調館長是「自行前往」，活動也應「依法進行」，一番說法被解讀為畫清界線、切割意味濃厚。

館長中國行的直播中不斷誇讚上海環境與設施，更在與中國導遊互動時猛誇當地「乾淨、方便、安全」，試圖展現親中態度，但一邊說好話卻一邊頻頻輸出污言穢語，「雙面嘴」行徑令許多中國網民、小粉紅在微博上大為反感，留言狠批他「表裡不一」、「嘴巴髒不配當和平大使」，甚至出現「滾回去（台灣）」等怒罵，原本欲打造「兩岸橋樑」形象的行程，反倒成為爭議焦點，形象翻車。

中國國台辦發言人朱鳳蓮（圖），強調館長此行為自行前往，一席話遭解讀「切割避免背書」。（組合照，翻攝自微博）中國國台辦發言人朱鳳蓮（圖），強調館長此行為自行前往，一席話遭解讀「切割避免背書」。（組合照，翻攝自微博）

對此，朱鳳蓮昨日在例行記者會上指出，已注意到陳先生已抵達上海，歡迎台灣網紅赴中體驗交流，也希望能善意、客觀地與兩岸朋友分享見聞，增進了解。不過面對媒體提問是否為官方邀請、活動是否合法合規時，朱鳳蓮則給予冷回應「據我了解，陳先生是自己和他團隊到上海旅遊，活動應依法進行。」明顯劃清界線的一席話，遭外界解讀為保持距離，緊急切割避免背書。

相關新聞：台灣奶茶一杯800？館長遭轟「出賣靈魂」 中國直播氣炸回應

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