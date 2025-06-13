無法上岸…AV女優竹內有紀引退前遭騙光積蓄 含淚繼續拍片

竹內有紀引退前夕遭騙光積蓄。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優竹內有紀今年1月才宣布將在年底引退，怎料近日卻爆出遭電話詐騙，所有積蓄全被騙光，日前她受訪時提及此事，坦言原定的海外留學計畫被迫暫緩，恐怕只能繼續下海拍片。

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竹內有紀於上個月28日接到自稱是警方的詐騙電話，直指她涉及詐騙案，要求配合調查，透露對方能詳細說出她的個資，更語帶威脅說，若不配合就會移送法辦，嚇得她立即按照對方指示行動。由於詐騙集團出示偽造的「警察手冊」，以及逮捕令，心急的竹內有紀便將現金從多個帳戶匯入對方指定的帳戶，隨後與朋友討論才驚覺自己受騙上當，所有積蓄被騙光，儘管報警仍可能無法將錢討回。

竹內有紀表示，即使會被嘲笑也想站出來發聲，希望能對其他人有所幫助，談及引退一事，她坦言因為受騙金額龐大，將考慮繼續拍片賺錢，赴海外留學的計畫也暫緩，並重新思考未來規劃。

☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

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