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韓啦啦隊女神表態「我不會去台灣發展」 隊友下一句狠吐槽

起亞虎人氣啦啦隊員朴星垠。（翻攝自IG）起亞虎人氣啦啦隊員朴星垠。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近年韓籍啦啦隊女神在台灣人氣竄升，包括李多慧、李雅英、李珠珢、安芝儇等人都在台擁有高知名度，也因此接下不少廣告代言，是否來台發展，也成為韓國啦啦隊圈熱議的話題。對此，韓職起亞虎啦啦隊女神鄭嘉睿及朴星垠，日前在節目中談及赴台發展的話題，引起韓網討論。

鄭嘉睿坦言相當羨慕來台發展成功的前隊友李珠珢。（翻攝自YT）鄭嘉睿坦言相當羨慕來台發展成功的前隊友李珠珢。（翻攝自YT）

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曾多次受邀來台擔任應援嘉賓的起亞虎啦啦隊員鄭嘉及朴星垠，日前登上網路節目《傳奇TIGERS》，主持人先是問及，是否會羨慕來前隊友李珠珢來台發展的成就，鄭嘉睿坦言「當然會羨慕啊，但我一開始就覺得她會成功，她是一位非常努力的人」，不過她補充表示，李珠珢出道時，正逢起亞虎棒球戰績上升，讓她感嘆「人生的時機也很重要」。

朴星垠（左）表明不會來台發展，鄭嘉睿（右）狠吐槽。（翻攝自YT）朴星垠（左）表明不會來台發展，鄭嘉睿（右）狠吐槽。（翻攝自YT）

接著主持人便問到，「如果收到台灣的邀約會考慮答應嗎？」朴星垠則坦率回應，隊員們私下確實經常討論這個話題，但她始終堅定立場表示，「我是不會去的，因為我很喜歡韓國。」不過一旁的鄭嘉睿聽後馬上幽默吐槽，「大家一開始都是這麼說的」，逗笑全場，這也不禁讓人猜想她未來是否有機會赴台發展。

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