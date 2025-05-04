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72歲廖峻3度中風...子女遭控不顧父親 二女兒PO全家福照反擊

〔記者李紹綾／台北報導〕72歲廖峻上月17日因腦溢血3度中風，目前轉至普通病房休養，他病倒後爆出離婚、爭產風波，一連串的家務糾紛猶如八點檔。「主要照顧者」楊小姐過去7年與外籍看護替廖峻打理生活起居，因她手上握有廖峻託付的「重要物件」，遭到廖家人提告，楊小姐指廖峻中風後，子女們鮮少關心父親。對此，廖峻的二女兒廖雪菱昨（3日）貼出全家福照反擊。

廖峻二女兒廖雪菱貼出全家福照反擊。（翻攝自臉書）廖峻二女兒廖雪菱貼出全家福照反擊。（翻攝自臉書）

對於被楊小姐控訴鮮少關心廖峻，廖雪菱在臉書解釋，「爸爸是體諒我們各有家庭孩子要照顧，不想造成子女困擾，才會在這幾年請所謂的楊小姐（助理）代為照顧。」她強調身邊熟悉的好友都知情，「我們年節、寒暑假都陪伴爸爸，都有照片為證。」

相關新聞：廖峻中風7年3子女不聞不問？二女兒氣炸：爸爸是體諒我們

廖雪菱昨分享一家人合照，證實確實有與父親廖峻聚餐，她強調「我們會好好的，不會被擊倒」，之後反問：「一定要放照片才叫我們有聚會、陪伴、照顧、孝順嗎？會不會放了又說我們蹭。」語氣滿是無奈。

廖峻二女兒廖雪菱貼出全家福照反擊。（翻攝自臉書）廖峻二女兒廖雪菱貼出全家福照反擊。（翻攝自臉書）

廖錦德3日發出千字文回應外界質疑的「何不照顧父親？」他說：「沒有人會去反向思考，會不會是父親自己執意不讓兒子照顧，兒子捨不得讓父親從國民老爸變成差勁老爸的形象，所以才堅持不說呢，而這一切會不會是因為某人介入挑撥造成的結果。」他澄清：「沒有所謂的7年不聞不問的事，但確實有被挑撥操弄7年的事實。」盼外界給予家人隱私空間，「我父親需要好好休養，遠離那些是非⋯抱歉我不能透漏我有什麼證據⋯與其滿足大家的好奇心，我寧願留著在法庭上，達到保護家人的效果，原諒我文字上的情緒失控，但在這個曝光受害者，卻幫加害者打馬賽克的荒唐世界，我很難適應，望大眾明辨是非。」

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