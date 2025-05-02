廖峻中風7年3子女不聞不問？二女兒氣炸：爸爸是體諒我們

〔記者蕭方綺／台北報導〕72歲廖峻4月17日因腦溢血3度中風，目前轉至普通病房，至今仍意識不清，病房外卻上演一連串家務糾紛。他中風7年，全由舊識兼助理「楊小姐」照顧，楊小姐還控訴廖峻首次中風接受治療的醫藥費用，前妻和兒子都無意處理，後來是廖峻出動女兒，才用內湖房產貸款借200萬元支付，對於這樣的言論，廖峻女兒廖雪菱透過社群媒體駁斥，強調父親是出於不想造成孩子困擾，才委託楊女協助照顧，「爸爸是體諒我們。」

廖峻3度中風，目前轉至普通病房。（資料照，記者潘少棠攝）

廖雪菱提到三位子女寒暑假與年節都有陪伴父親，有照片為證，並控訴楊女佔有父親重要財物卻未主動歸還，行徑「與竊盜無異」。

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目前廖家3子女已聯合對楊女發出正式聲明，強調將採取法律途徑捍衛父親權益與家庭財產，然而楊小姐早已把廖峻交給她的私人物品委託律師處理，她無意再介入廖家的家庭紛爭。

而廖峻經紀人小蔣則說他和廖峻合作的8個月從沒看過子女們現身關心父親，還稱外籍看護費用全由廖峻靠自己老本支出。

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