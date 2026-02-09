自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（獨家）江蕙年前出手了！ 暖舉曝光緊急送大紅包應援

江蕙。（資料照，寬宏藝術提供）江蕙。（資料照，寬宏藝術提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台語天后「二姐」江蕙大年初四起就要返場小巨蛋，舉辦5場「無．有」演唱會，年前又悄悄送暖，再次委託友人致贈紅包給提供待用餐的店家「中田咖哩」，儘管店家堅持自己有能力可以負擔，但二姐還是希望能一起出力。

江蕙連年支持中田咖哩。（翻攝自臉書）江蕙連年支持中田咖哩。（翻攝自臉書）

「中田咖哩」長年提供待用餐給經濟困難者，暖舉感動江蕙，過去幾年來已經三度捐款響應，店家也曾分享厚厚的紅包照，近日店家發文提到一位長期領用待用餐的阿嬤腳潰爛了，打了119將阿嬤送醫，江蕙看到後很牽掛，擔憂阿嬤萬一沒有治療好，會引發敗血症或是蜂窩性組織炎，請友人向店家打聽情況，表示願意幫忙分擔醫藥費，幸而得到阿嬤兒子已到醫院的好消息。

江蕙連年支持中田咖哩。（翻攝自臉書）江蕙連年支持中田咖哩。（翻攝自臉書）

江蕙也託友人送上紅包，繼續支持店家的善心，店家曬出對話感謝二姐，提到原本想婉拒這份心意，把資源留給更需要的人，但二姐友人擔心領待用餐的人越來越多，相對的店家壓力會越來越大，盼大家可以一起完成這件好事，也提到二姐也有默默關注其他需要幫助的角落，盡己之力回饋社會。

江蕙連年支持中田咖哩。（翻攝自臉書）江蕙連年支持中田咖哩。（翻攝自臉書）

中田咖哩再次感謝江蕙的暖舉。（翻攝自臉書）中田咖哩再次感謝江蕙的暖舉。（翻攝自臉書）

據悉，因為大年初四就要開唱，二姐也在農曆年前就提早練習走位、進行排練，年假期間除了和家人團聚，會持續在家開嗓，讓聲音保持在最好的狀態，預計初二或初三就要開工投入彩排。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中