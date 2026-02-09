（獨家）江蕙年前出手了！ 暖舉曝光緊急送大紅包應援

江蕙。（資料照，寬宏藝術提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台語天后「二姐」江蕙大年初四起就要返場小巨蛋，舉辦5場「無．有」演唱會，年前又悄悄送暖，再次委託友人致贈紅包給提供待用餐的店家「中田咖哩」，儘管店家堅持自己有能力可以負擔，但二姐還是希望能一起出力。

江蕙連年支持中田咖哩。（翻攝自臉書）

「中田咖哩」長年提供待用餐給經濟困難者，暖舉感動江蕙，過去幾年來已經三度捐款響應，店家也曾分享厚厚的紅包照，近日店家發文提到一位長期領用待用餐的阿嬤腳潰爛了，打了119將阿嬤送醫，江蕙看到後很牽掛，擔憂阿嬤萬一沒有治療好，會引發敗血症或是蜂窩性組織炎，請友人向店家打聽情況，表示願意幫忙分擔醫藥費，幸而得到阿嬤兒子已到醫院的好消息。

請繼續往下閱讀...

江蕙連年支持中田咖哩。（翻攝自臉書）

江蕙也託友人送上紅包，繼續支持店家的善心，店家曬出對話感謝二姐，提到原本想婉拒這份心意，把資源留給更需要的人，但二姐友人擔心領待用餐的人越來越多，相對的店家壓力會越來越大，盼大家可以一起完成這件好事，也提到二姐也有默默關注其他需要幫助的角落，盡己之力回饋社會。

江蕙連年支持中田咖哩。（翻攝自臉書）



中田咖哩再次感謝江蕙的暖舉。（翻攝自臉書）

據悉，因為大年初四就要開唱，二姐也在農曆年前就提早練習走位、進行排練，年假期間除了和家人團聚，會持續在家開嗓，讓聲音保持在最好的狀態，預計初二或初三就要開工投入彩排。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法