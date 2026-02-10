自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

沒有要選議員立委 郁方再發聲：我是要下架兒福！

沒有要選議員立委 郁方再發聲：我是要下架兒福！郁方自封「好門媳婦」。（翻攝自郁方臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍人氣成員李雅英近日宣布捐款29萬給因「剴剴案」陷入爭議的兒福聯盟，引起長期關注此案的資深藝人郁方發聲：「我要氣死了！不要亂捐錢！」

李雅英所屬公司事後發聲道歉，表示不知未能及時察覺該機構的相關爭議，郁方也再發文表示肯定李雅英善心。兒福聯盟粉專責現身再貼文下方留言，解釋已進行大幅度服務轉型與財務調整，不過卻遭郁方冷回「離開我的FB」。

郁方9日晚間再度發文表示冒著風險發聲，是因骨子裡對官腔官調和腐敗權力的憤怒，她說：「兒福聯盟說他們為剴剴做了很多事，因為連500元的屍袋他們都付了，我真的要吐了！兒福你們的行為真的踩到了身為爸爸媽媽們心裡面最柔軟的那一塊，是你們激我們這些平凡小百姓們站出來為最弱勢的剴剴發聲。」

郁方說，李雅英是韓國人，心繫台灣有心要捐款，真的很棒，是誰建議了她選兒福聯盟呢？痛批「兒福就是名字好聽而已，不管是誰，是否剛好認識兒福的人，不管是誰和兒福接洽，不管是有心或無意，完全無視兒福巨大的爭議，李雅英捐款對兒福團體是最好的洗白和宣傳。想得美！憑什麼！繼續濫用台灣人和韓國人的愛心？」

最後郁方澄清自己沒有要選議員、立委，也沒有要當兒福董事長，「我是要下架兒福，剴剴案人神共憤，這一切，都是我們站出來的原因。」

相關新聞：郁方肯定李雅英善心！兒福聯盟留言解釋 遭冷回「離開我FB」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中