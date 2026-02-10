沒有要選議員立委 郁方再發聲：我是要下架兒福！

郁方自封「好門媳婦」。（翻攝自郁方臉書）



〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍人氣成員李雅英近日宣布捐款29萬給因「剴剴案」陷入爭議的兒福聯盟，引起長期關注此案的資深藝人郁方發聲：「我要氣死了！不要亂捐錢！」

李雅英所屬公司事後發聲道歉，表示不知未能及時察覺該機構的相關爭議，郁方也再發文表示肯定李雅英善心。兒福聯盟粉專責現身再貼文下方留言，解釋已進行大幅度服務轉型與財務調整，不過卻遭郁方冷回「離開我的FB」。

郁方9日晚間再度發文表示冒著風險發聲，是因骨子裡對官腔官調和腐敗權力的憤怒，她說：「兒福聯盟說他們為剴剴做了很多事，因為連500元的屍袋他們都付了，我真的要吐了！兒福你們的行為真的踩到了身為爸爸媽媽們心裡面最柔軟的那一塊，是你們激我們這些平凡小百姓們站出來為最弱勢的剴剴發聲。」

郁方說，李雅英是韓國人，心繫台灣有心要捐款，真的很棒，是誰建議了她選兒福聯盟呢？痛批「兒福就是名字好聽而已，不管是誰，是否剛好認識兒福的人，不管是誰和兒福接洽，不管是有心或無意，完全無視兒福巨大的爭議，李雅英捐款對兒福團體是最好的洗白和宣傳。想得美！憑什麼！繼續濫用台灣人和韓國人的愛心？」

最後郁方澄清自己沒有要選議員、立委，也沒有要當兒福董事長，「我是要下架兒福，剴剴案人神共憤，這一切，都是我們站出來的原因。」

