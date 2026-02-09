自由電子報
娛樂 電影

（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異

〔記者廖俐惠／專題報導〕一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。

楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏出席《世紀血案》殺青酒，傳出原來演員們根本不知道有記者會來訪問。（費思兔文化娛樂股份有限公司提供）楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏出席《世紀血案》殺青酒，傳出原來演員們根本不知道有記者會來訪問。（費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

2月1日，電影《世紀血案》在茹曦酒店舉行殺青記者會，邀集電影線各大媒體出席，李千娜、簡嫚書、楊小黎、寇世勳、夏騰宏現身受訪，韓宜邦、夏語心則傳出因為行程原因，在事前取消出席。眾演員受訪時，寇世勳稱電影沒有意識形態，楊小黎稱有種福爾摩斯、華生辦案的快感，李千娜則稱或許沒那麼嚴重。

沒那麼嚴重嗎？《世紀血案》的故事以1980年「林家血案」為主軸，林家血案又稱「林宅血案」，林義雄的母親以及年幼的雙胞胎女兒全遭殺害，大女兒林奐均雖倖存也重傷，駭人聽聞。只是「林家血案」經過46年依舊懸而未解，如今竟被翻拍成電影，更被揭露完全沒有經過林義雄及其家屬授權，因而導致社會輿論撻伐。

《世紀血案》並未獲得林義雄的授權就拍攝。（資料照）《世紀血案》並未獲得林義雄的授權就拍攝。（資料照）

業界人士對於此事件點出兩大疑點，其一殺青記者會上，製片人、導演竟然未出席，只有演員在，這是他入行多年從來沒有看過的事，「這件事情很詭異，如果是正正當當的戲，就站出來！」其二，他不理解的是，原來這些演員到了殺青酒現場，才知道還要開記者會，突如其來的被推上前受訪，也不符合常理。但記者早在1月27日早就收到採訪邀請，明顯中間溝通上出現問題。

業界人士也透露，若是取材自真人真事的影視作品，通常都會避開「本名」，不像《世紀血案》中直接就用「林義雄」、「施明德」、「林奐均」當角色名，只要使用對方名字，就一定要有同意書，這也是業界應該要知道的事，啟人疑竇的地方還不少。

（世紀血案專題2）揭密電影劇本找真相 影射史明是兇手、他客串1場戲就出事

（世紀血案專題3）黃河太機車夏騰宏正直得傻 「台灣稀有演員」淪祭旗的生存災難

（世紀血案專題4）不敢演！台灣藝人的政治緊箍咒 寒蟬效應恐擴散

