《豆腐媽媽》替身高樓墜下重傷吐血！民視二度回應了

〔記者蕭方綺／台北報導〕37歲武行演員蘇德揚1月20日拍民視八點檔《豆腐媽媽》，擔任替身演員，竟傳工安意外，他拍攝工地動作戲時，自高樓直接墜地，家屬指出他顱內出血、顏面複雜骨折，事發當天在急診吐了4大袋血，還控訴民視沒有替演員保險，對民視處理消極很不滿。對此，《豆腐媽媽》劇組萬星傳播今發出聲明，指出劇組皆有幫演員投保雇主意外責任保險，且拍攝當天，劇組問蘇德揚保護措施是否足夠，蘇德揚現場勘查後，認為安全措施無虞，劇組始進行拍攝。

而民視表示對於此次拍攝意外深感遺憾。意外事發當下，劇組第一時間即將傷者送醫治療後回報節目戲劇中心。公司也立即請劇組全力提供傷者及其家屬最大的協助，並持續關心其健康狀況，盼能安心休養、早日康復。今日近午，劇組人員已前往醫院協助出院，付清醫療費用，並進行後續保險理賠申請事宜。

且民視內部已召開會議，針對拍攝及工作安全流程進行全面檢視與檢討，並進一步強化拍攝現場的安全管理與把關機制，以確保人員安全，避免類似情況再次發生。

《豆腐媽媽》萬星傳播聲明如下：

此次拍攝劇情為高風險橋段，經評估需由專業武術指導來協助拍攝。受傷的蘇先生本身是專業武行，並由武術指導轉介至劇組。於開拍前，劇組與武術指導討論拍攝內容與防護安全措施，武術指導請劇組準備四塊安全墊作為緩衝。開拍當天為確保人員安全，劇組於現場多備一層安全墊，及劇組六位工作人員在旁保護，並詢問蘇先生保護措施是否足夠，蘇先生現場勘查後認為安全措施無虞，劇組始進行拍攝。

劇組皆有幫演員投保雇主意外責任保險，事發迄今，劇組均與家屬積極溝通，期間家屬有提出8項理賠訴求，劇組也表示保險理賠需要相關單據及診斷證明等書面資料始得以申請，並無家屬所述不聞不問之情況，特此澄清。

1／20事發日至蘇先生2／6出院當日劇組與家屬之溝通過程，整理如下：

1. 1／20事發當下，現場AED人員立即進行傷勢評估並通報救護車；劇組人員陪同蘇先生搭乘救護車至衛生福利部桃園醫院，經與家屬討論後，將蘇先生轉至署立台北醫院就近照顧。劇組統籌親至現場了解狀況，並致贈慰問金，同時與家屬建立聯繫方式，持續表達關心。

2. 1／21蘇先生轉進ICU進行72小時觀察，因ICU探病人數限制，並於1/22早上前往醫院與家屬一起聆聽病情說明。

3. 蘇先生於1／27轉至普通病房，1／27劇組詢問是否能探視，家屬表示該日探視已額滿。1／30劇組再次表示欲前去探視，家屬於2／1回覆劇組人員於2／3再進行探視。

4. 2／6上午劇組至醫院陪同蘇先生辦理出院，並繳清相關醫療費用，並致贈出院慰問金。

對於此次突發意外，劇組深感遺憾與抱歉。拍攝前已依照流程進行專業特技評估，並多次與本人確認拍攝內容與安全細節；如今仍發生受傷狀況，劇組也將負起全部責任，持續與家屬協調後續補償事宜。

