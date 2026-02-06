陳文茜4期癌現況急轉！裝導管染菌血「手術失敗」 醫崩潰連嘆：太難了…

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深媒體人陳文茜長期對外分享抗癌進度，罹患黑色素癌第4期的她昨（5日）晚卻罕見吐露嚴峻現況，坦言自己在接受免疫療法後副作用過大，不僅導致治療中止，至今更幾乎無法離開醫院，近期再因裝設導管出現菌血、手術失敗，也讓醫師忍不住連3次感嘆「太難了……」

陳文茜罹患黑色素癌第4期後，時常對外分享抗癌進度。（組合照，翻攝自臉書）

陳文茜表示，自己過去多半選擇對外「報喜不報憂」，希望大家能用較美好的方式看待疾病，也不願讓外界過度擔心，不過近日聽聞有其他患者表示想像她一樣「優雅地生病」，認為只要吃標靶或免疫療法即可，一旦走到化療就想放棄，她因此特別出面勸說，直言化療其實是副作用相對最少、也最簡單有效的選擇，「或許當下會嘔吐，但它是最好的療程之一。」

談及自身經歷，陳文茜透露「免疫療法」因為副作用過大，自去年8月便已停止，自己也從此「變了另一個人」，不過她強調選擇繼續工作為《世界周報》呈現歷史視角，並不代表身體不疼痛；停止治療後至今約5個月，陳文茜幾乎都在醫院度過，加上本身同時是腦下垂體腺危象、腎上腺危象患者，長期使用類固醇，使得感染風險大幅升高，連過去對她而言相對簡單的人工血管手術，如今都變得困難重重。

陳文茜也分享日前裝設Port-A（人工血管）的照片，坦言近期又因菌血問題，再裝PICC（週邊置入中心靜脈導管）時右手已無法使用，手術當場失敗。醫療團隊最後僅找到一條極細，卻無法確定能否放入35公分導管的血管，就連經驗豐富的麻醉科主任也請她「祈禱」，陳文茜只好在開刀房內不斷輕聲哼唱，試圖成為現場最穩定的力量。

直到手術結束，醫師在趕往下一台刀時仍連說3次「太難了」，聞聲的陳文茜也不禁感慨，一向冷靜幹練的醫師也幾乎崩潰。最後，陳文茜也坦言知道自己處於高度風險之中，但仍放不下尚未完成的工作，以及需要她的毛小孩，因此盼能藉由自身經歷呼籲大眾，「不要輕言放棄治療，尤其是化療！」她認為生命雖薄卻能因親人的愛、對自己的期許而變得厚實。

