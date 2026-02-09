自由電子報
娛樂 星座

欣欣向榮 春節4生肖運勢看俏財富滾滾手氣旺

農曆春節即將來臨，在磁場波動的時刻，許多人的運勢也開始產生變化。（資料照，林業署新竹分署提供）農曆春節即將來臨，在磁場波動的時刻，許多人的運勢也開始產生變化。（資料照，林業署新竹分署提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆春節即將來臨，在磁場波動的時刻，許多人的運勢也開始產生變化。新年新氣象，2026丙午火馬年春節，最先感應到運勢迎來新契機的4個生肖分別是「龍、蛇、馬、兔」。被點到名的讀者快看看，自己到底旺在哪方面？

【生肖龍】

事業、財富雙豐收。屬龍的人今年春節就能感受到運勢格外旺盛，面對各種挑戰都能展現出過人的勇氣與智慧，準備大展身手，在職場上有所作為。

【生肖蛇】

找對方向，迎向光明。蛇就是「小龍」，屬蛇的人在這個春節，可以從糾結繁亂的環境中找到自己該前進的方向，走對路就能遇上不錯的機會和貴人，進而實現自我價值。

【生肖馬】

靈感、創造力爆發。春節期間屬馬的人將擁有無限的活力與創造力，腦袋裡的新點子奔騰而出，新的一年就靠創造力和靈感打造自己的輝煌時刻。

【生肖兔】

和諧與平和的穩定力量。屬兔的人生來就善良、有耐心，這樣的特質面對生活中的困擾，仍能維持平穩心態，進而在「人亂我不亂」的狀況下，找出屬於自己的和諧與平衡。

☆民俗說法僅供參考☆

