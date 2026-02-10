自由電子報
娛樂 最新消息

《單身即地獄5》趙珆乾把「蕾潔」寫進履歷 網秒懂為何選她

《單身即地獄5》趙珆乾（中）的理想型疑似是《鏈鋸人》中的角色蕾潔，和金高恩（右）有些神似。（翻攝自IG，合成圖）《單身即地獄5》趙珆乾（中）的理想型疑似是《鏈鋸人》中的角色蕾潔，和金高恩（右）有些神似。（翻攝自IG，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix話題戀綜《單身即地獄5》今將迎來最終章，沒想到在結局前夕，由於男出演者趙珆乾（조이건）的「理想型」一欄，只寫了「蕾潔」二字，引來不少網友聯想到動畫《鏈鋸人》中的人氣角色蕾潔，直言「這審美也太具體了吧。」

有眼尖觀眾發現，趙珆乾在節目裡一路直球示愛的對象金高恩，無論氣質、氛圍，似乎都和《鏈鋸人》蕾潔有幾分神似，韓網流傳：「原來他（趙珆乾）不是亂愛，是始終如一。」

其實趙珆乾過去曾出演Wavve戀愛實境節目《伊甸園，本能的後裔們Ⅱ》，當時的他坦言自己「幾乎沒有主動追求過任何人」，整體風格偏保守。

《單身即地獄5》趙珆乾在理想型一欄寫下「蕾潔」。（翻攝自IG）《單身即地獄5》趙珆乾在理想型一欄寫下「蕾潔」。（翻攝自IG）

但來到《單身即地獄5》後，戀愛風格大轉彎；趙珆乾形容自己的戀愛模式是「一旦喜歡上，就會像飛蛾撲火一樣衝過去。」卻又補了一句：「但其實我從沒主動告白過。」令部分網友認為他前後說法矛盾。

隨著「戀愛履歷」曝光，討論聲量擴散，有人調侃趙珆乾在不同戀愛節目裡「設定不一樣」，也有人力挺：「這次看得出來是真的動心了。」至於能否擄獲心儀對象的芳心，有待最終節目揭曉。

《單身即地獄5》今（10日）下午4點公開第11、12集，正式迎來大結局。

