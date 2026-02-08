2026首波水逆+六星連珠！12星座「2月運勢」一次看

2/28將迎來木星、天王星、土星、海王星、金星與水星「六星連珠」的天文奇觀，占星達人認為這也將帶來運勢改變！（翻攝自Sky&Earth臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕再過一週即將迎來春節9天連假，不管你正準備出遊或只想窩在家裡追劇耍廢，值得注意的是，從除夕（16日）到大年初一（17日）這兩天的星象恰逢「雙魚座新月」與「水瓶座日環食」，再加上2/28將迎來木星、天王星、土星、海王星、金星與水星「六星連珠」的天文奇觀，以及2026第一波水逆也將於2/26正式作亂至3/20……，讓不少人忍不住擔憂，過完春節，收假回來的第一週運勢，該注意什麼？

占星達人艾菲爾老師提醒，這是一個感性與理性高度交織的月份，聚焦「六星連珠」點亮宮位和奮鬥座標，助攻財運、事業、健康、家運、桃花，動中求穩，輕鬆達陣。

♈白羊座

．利基點：事業宮暢旺，找到自己未來10年的奮鬥座標。

隨著土星正式進白羊座，會讓人覺得肩膀變得更沉、更有責任感。農曆年間的星象，助攻白羊座的事業宮，過去積累的人脈可能會在拜年期間帶來讓人驚喜的合作契機。

➤水逆雖然會造成通訊上的小麻煩，不妨趁此偶而停下腳步、重新校準一下目標

➤六星連珠將點亮白羊座的社交與願景宮位，極有機會在某個團體中找到未來10年的奮鬥座標。

♉金牛座

．利基點：月底偏財運勢轉強，長遠規劃可見清晰輪廓。

守護星天王星恢復順行，月初的漏財波動，隨著月底金星與木星的三分相，偏財運勢轉強，農曆年間的紅包或投資獲利值得期待。

➤水逆的突破點在於學會紓壓，利用年假期間進行一場深度冥想或香氛療愈，能讓你的能量回穩。

➤六星連珠將為長遠規劃帶來清晰的輪廓，讓你發現自己原來擁有這麼多可以活用的資源。

♊雙子座

．利基點：桃花人緣之升溫，過去努力成果有望被看見。

獅子座滿月點燃了雙子座的魅力，桃花運、好人緣皆隨之升溫。大年初一的日環食為新計畫注入強大動力，是學習新技能的最佳時機點。另，須注意過年期間的玩樂開銷，建議設定一個「快樂預算」進行控管。

➤水逆挑戰出現在學業或專業研究上，月底水星在雙子座的事業宮位逆行，容易出現溝通誤會或文件出錯，建議重要事項務必備份。

➤六星連珠將聚焦在公眾形象宮位，某個過去你曾努力過的成果，將會被大眾看見。

♋巨蟹座

．利基點：家庭和諧是最強大的護身符，2月下旬適合旅行。

農曆新年期間，重心宜回歸家庭，與家人的互動有助填補內心空洞。2月下旬金星與木星的吉相會帶來一段放鬆且愉快的旅行時光。

➤水逆挑戰在於因新月日環食發生在巨蟹座的遷徙宮，對「未來發展」及「下一步」心生遲疑。化解之道是尋求長輩建議，或是與另一半坦誠布公地討論。

➤六星連珠將開啟智慧之門，可能會突然看透某個糾纏已久的執念。只要穩住情緒，這個2月會是你情感收穫最豐碩的一段日子。

♌獅子座

．利基點：六星連珠點亮財務資源宮位，桃花運大開。

獅子座在二月初迎來命宮滿月，雖充滿行動力與自信，但也容易在生活步調上，感到有些混亂。農曆年間的社交應酬繁多，宜注意消化系統與睡眠品質。桃花運勢在新年期間步入旺盛期，無論是單身還是有伴，都能感受到被愛與被關注的喜悅。

➤水逆挑戰出現在計劃過多，而忽略了週遭人士的感受。

➤六星連珠將點亮財務資源宮位，可能會有關於保險、稅務或共同投資的好消息傳來。

♍處女座

．利基點：有機會脫單，事業運傾向合作出擊致勝。

本月重心是「學會慢下來」。2月中旬的星象對於想要脫單的處女座非常有利，有機會遇到一個與你靈魂共鳴的人，雖然進展不一定神速，但感覺非常踏實。過年期間是最佳放鬆期，建議放下手中待辦清單，享受寧靜假期。

➤月底水逆發生在處女座的對宮，容易與同事或合作夥伴產生溝通斷層，謹記凡事留餘地，不要把行程排得太滿。

➤六星連珠將引動你的伴侶與合作宮位，某段重要的人際關係將會塵埃落定，為你帶來長久的安定感。

♎天秤座

．利基點：工作與健康宮位大躍進，大年初一迎大吉。

天秤座在2月面臨著價值觀的重新洗牌。在財務上，過年期間要避免盲目跟風投資或博弈，避開破財情況。大年初一的日環食會為你的創意生活帶來新氣象，找到新的興趣與愛好。

➤月底水逆宜著重在充分溝通，並建立責任感。

➤六星連珠的好運將發生在工作與健康宮位，有望找到一套更科學、更高效的生活方式，讓整個人煥然一新。

♏天蠍座

．利基點：職場化壓力為動力，戀愛與創意宮位大放異彩。

年初的下弦月發生在天蠍座的宮位，促使你清理掉一些不再適合的舊習慣。要學會紓壓，不要把所有事都扛在肩上，年假期間的運動或遠足會是不錯的選擇。個人魅力在月底會達到巔峰，金星與木星的交會，讓你在異性眼中極具神秘吸引力。

➤月底的水逆可能讓你感到辭不達意，容易在表達觀點時顯得過於尖銳。

➤六星連珠將點亮戀愛與創意宮位，可能是一段刻骨銘心的浪漫，也可能是某項才華得到驚人的發揮。

♐射手座

．利基點：財運標的變得清晰，貴人運勢強勁。

本月展現超強行動力。年初水星進入雙魚座，讓你的直覺變得異常敏銳，特別是在判斷投資目標時，對財運幫助極大。貴人，農曆年間長輩的一句無心之談，可能會成為你下一階段事業發展的關鍵啟示。

➤月底的水逆可能導致交通延誤或溝通混亂，過年返鄉時建議預留更多緩衝時間。在家庭關係中，本月你可能會扮演調解者的角色，處理親戚間的瑣事。

➤六星連珠聚焦家庭與根基宮位，這預示著你可能會決定置產、搬家或建立一個更穩定的生活核心。

♑摩羯座

．利基點：財運逆轉勝，事業運奠基於紮實學習與多方溝通。

隨著守護星土星進入白羊座，帶來新的責任，但少了莫名的沉重感。工作上展現驚人效率，特別是初五之後，許多積壓已久的任務都能迎刃而解。本月適合做一些非正式的洽談，過年拜年時的交流可能比正式會議更有收穫。值得開心的是，月底金星與木星的吉相會帶來一波不錯的進帳或獎勵。

➤月底的水逆可能引發你對自我價值的情緒內耗，擔心自己做得不夠好。

➤六星連珠發生在學習與溝通宮位，近期有機會接觸到某個徹底改變你思維模式的全新學問。

♒水瓶座

．利基點：財運月底看俏，桃花2月中旬回升。

2月對水瓶座來說，是找回自我主權的月份。財運方面，月底星象助攻水瓶座，可能會有遲來的獎金或補償金。金星與天王星的四分相可能引發財務上的突發狀況，建議過年期間控制好開銷，避免破財。桃花運勢在二月中下旬開始回升，特別是金星進入雙魚座後，你的溫柔與獨特會吸引到許多有趣的靈魂。

➤面對水逆宜訂立明確目標，可能遇上突如其來的溝通誤解、工作延宕與人際關係逆轉。

➤六星連珠聚焦金錢與價值觀宮位，有益於重新定義什麼才是真正的「財富」，並找到能長久獲利的理財模式。

♓雙魚座

．利基點：迎來人生重要轉捩點，月底會有意想不到的驚喜降臨。

本月新月、水星、金星接連進入雙魚座，感官變得異常靈敏，這是一個適合從事藝術創作或深度心靈療愈的時間。宜學會獨處，即便在農曆新年的喧囂中，也要留一段時間與自己對話。月底金星與木星在雙魚座交會，會有意想不到的驚喜降臨。

➤月底的水逆會帶來一些壓力，讓你覺得思緒混亂，但這也是一種「靈魂洗牌」的契機。

➤六星連珠的星象，預示著雙魚座即將迎來人生中一個非常重要的轉捩點，有希望擁有全新面貌，與無限可能的未來。

（註：請同時參考太陽、上升星座。太陽為主，上升為輔！）

