自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《陽光女子合唱團》猛登台灣影史第3名 挑戰《海角七號》時間曝光

《陽光女子合唱團》已登上台灣影史台片票房第3名。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》已登上台灣影史台片票房第3名。（壹壹喜喜提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《陽光女子合唱團》票房持續爆發，截至昨天（5日）已蟬聯全台25天票房冠軍，全台票房也正式超車九把刀執導《那些年，我們一起追的女孩》的台幣4.29億，登上台灣影史台片票房第3名！

一如國外紀錄被打破就恭喜對方的優良慣例，九把刀昨也在社群PO出恭賀圖，並寫道「恭喜大恭喜神片陽光女子合唱團！票房超越傳說中的校園神鵰俠侶！恭送孝謙導演一路往史上冠軍邁進！」文末更標註「#紀錄就是用來打破的」、「#每個錯身而過的國片強者都是英雄」。

九把刀昨PO出恭賀圖，恭喜《陽光女子合唱團》票房超越《那些年，我們一起追的女孩》。（翻攝自臉書）九把刀昨PO出恭賀圖，恭喜《陽光女子合唱團》票房超越《那些年，我們一起追的女孩》。（翻攝自臉書）

目前台灣影史台片冠軍仍是今年將滿18週年、由魏德聖執導的《海角七號》，以台幣5億3435萬穩居影史台片之冠；第二名則是《賽德克‧巴萊（上）：太陽旗》票房台幣4億7265萬，同樣由魏德聖執導。

《陽光女子合唱團》截至昨天，粗估全台票房已破台幣4.4億，本週末（2月6至8日）結束票房上看台幣4.9至5億台幣，有望超越《賽德克‧巴萊（上）：太陽旗》登上台灣影史台片第二名。

尤其本週末導演林孝謙持續率領主要演員影人進行謝票活動，官方已宣布，明天（週六，2月7日）感恩謝票會將前進台南站，會有「方科長」苗可麗要帶著「育雯」陳庭妮到台南，感謝鄉親的支持；下週四（12日）星光燦爛場更有粉絲久等了的「玉英奶奶」翁倩玉和「Julian」黃瀞怡（小薰）要與大家見面。

而就在下週，《陽光女子合唱團》有望挑戰《海角七號》蟬聯近18年的影史台片冠軍寶座。電影持續在台熱映中。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中