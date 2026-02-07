自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

李千娜《世紀血案》認失言道歉！客串4天「片酬全捐慈林基金會」

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《世紀血案》近來引發一連串爭議，李千娜更稱「沒那麼嚴重」遭到炎上。對此，李千娜今天（7日）發出聲明道歉，坦承失言，「我非常後悔，不斷反省！」強調這次參與拍攝的全數片酬，會捐贈給林義雄創辦的慈林基金會。本報也以條例式方式為您整理李千娜聲明。

由楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏等人主演的電影《世紀血案》，還沒上映就引發爭議與抵制聲浪。（記者潘少棠攝）由楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏等人主演的電影《世紀血案》，還沒上映就引發爭議與抵制聲浪。（記者潘少棠攝）

一、李千娜道歉

針對這次《世紀血案》電影事件，我首先要向林義雄本人、及其家人和朋友道歉，對於我所有的言論和不適當的表達，說對不起。同時也要向所有感到不適、憤怒或受傷的人道歉，我虛心接受所有的建議、批評和指教。

二、遭電影製作方草率回應

對於《世紀血案》製作公司我方已積極溝通，希望事情能有負責任的處理，然目前僅獲得草率的回應。林宅血案這樣極為沉痛的歷史事件，帶來的社會傷害，不只屬於受害者家屬，也是整體台灣社會的共同傷痛。我如今深刻了解，對於整段歷史和悲劇，只有尊重和敬畏，因此以個人身份站出來面對。

三、應邀客串四天，未充分了解真實事件，對此非常後悔

有關於電影內容，在沒有完全了解完整劇本架構的情況下，我只專注於自己是客串的小角色，忽略了整體的脈絡與份量，沒做好演員基本應對整體作品和背後真實事件的判斷，更沒有做好合作事實的釐清。對於以上，我非常後悔，不斷反省。

製作人郭木盛是我因過去拍戲而認識的前輩，邀請我幫忙四天，客串角色。劇中我是個雜貨店老闆娘，最終爲了保護自己的小孩犧牲生命，是個虛構人物。導演與製作在與我討論時，表示電影輪廓以「正義」、「希望」的方式重啟事件呈現，沒有講太多。我因對這個角色共感所以接演，但忽略了事實本質，僅以經驗和對人的信任接受邀請。

李千娜針對《世紀血案》爭議道歉。（翻攝自李千娜臉書）李千娜針對《世紀血案》爭議道歉。（翻攝自李千娜臉書）

四、不知道原來電影未獲得林義雄或者家屬的授權

更甚者，這幾天經大家查證，才知電影未經林義雄先生本人或家屬同意即進行拍攝，已違反與我司的合約，也是我預料未及。針對沒有清楚查證，我責無旁貸，同時也會針對此合作啟動更明確的調查和後續處理。

五、承認記者會上的輕率態度、錯誤言論

此外，關於在電影《世紀血案》記者會上，輕率的態度和錯誤的言論，未顧及當事人、家屬及整體事件帶給社會的傷害，再一次，我致上最大的歉意。林宅血案這樣殘酷的悲劇，臺灣白色恐怖的這段歷史，無論是誰或用什麼方式，都應嚴肅面對。

六、虛心接受批評，片酬全數捐給慈林基金會

長期以來，我藉由演藝工作傳遞正面能量、推廣台灣文化和傳統價值，不畏過往，用心經營我的家庭，從未想傷害任何人，此次造成的傷害已不可逆，我深刻反省，也明白已經辜負我的專業身分及支持我的朋友，更耗費了許多社會資源，再次抱歉。

除了檢討和接受所有的批評，我將此次參與《世紀血案》的全數片酬，捐贈給慈林基金會，這並非為了換取諒解或平息爭議，而是希望能表達最基本的歉意。再次對所有被影響的人致上最深的歉意。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中