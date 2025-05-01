（影）日男星「小淳」秀愛車 網眼紅：不愧是明星

小淳在台灣人氣高，跟女兒感情也很好。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕知名搞笑二人組「ロンドンブーツ1号2号」（倫敦靴子1號2號）成員「小淳」田村淳，因主持《男女糾察隊》在台灣享有高人氣，今（1）日他更新了自己的社群帳號，秀出自己的愛車，因為太帥了，網友忍不住留言：不愧是明星。

小淳愛車的內裝。（翻攝自IG）

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小淳最早給人的印象是古靈精怪的毒舌諧星主持人，但婚後他經常在網路上分享自己跟女兒兩人感情親密的照片。這次他特別為自己的愛車「特斯拉 Model X」拍攝影片，足見他真的愛死了自己的車，也覺得特別帥。

為炫耀鷗翼車門，小淳刻意向上敞開。（翻攝自IG）

為了炫耀愛車，小淳車內、車外都拍個夠，他介紹這輛車獨特的鷗翼車門，且向上敞開。內裝部分，車內獨特帥氣的駕駛盤、儀表板都一覽無遺，小淳也拍了一段自己駕著車帥氣的模樣。粉絲看到小淳炫耀愛車，忍不住留言：「太羨慕了」、「羨慕忌妒恨啊」、「真不愧是明星」、「我嫉妒了」。

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