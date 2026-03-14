自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉文正消失35年死訊頻傳 愛徒曝他行蹤：確定還健在

巫啟賢在北流演唱會尾聲，感謝恩師劉文正的提攜。（記者王文麟攝）巫啟賢在北流演唱會尾聲，感謝恩師劉文正的提攜。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「永遠的巨星」劉文正淡出歌壇已經35年，至今無人知悉他的行蹤，他的頭號弟子巫啟賢今晚在北流開唱，尾聲不忘感謝恩師劉文正，感性在台上訴說：「若不是他的堅持與肯定，也許1998年的冬天，台北就少了一個新人巫啟賢，大家也聽不到接下來的這首歌了。」隨後帶來經典歌曲《你是我的唯一》致敬恩師。

劉文正當年一手提拔巫啟賢。（資料照，巫啟賢提供）劉文正當年一手提拔巫啟賢。（資料照，巫啟賢提供）

巫啟賢受訪表示，每次演唱會一定都會分享和劉文正之間的故事，藉此答謝恩師的提攜，他說：「最後一次聯絡是30幾年前，方文琳、裘海正她們沒見多久劉文正，我也是一樣。」強調恩師乾淨地離開演藝圈，「幾十年來，沒有人拍到他的照片，野生的都沒有。」

至於劉文正的行蹤，巫啟賢透露30多年未跟恩師聯絡，「沒有地球人可以聯絡到他，就是永遠的懷念跟傳說」。

巫啟賢在北流開唱，螢幕出現劉文正的身影。（記者王文麟攝）巫啟賢在北流開唱，螢幕出現劉文正的身影。（記者王文麟攝）

對於劉文正先前傳出死訊，巫啟賢平靜地說：「老師確定還健在，應該會有人跟他聯繫，大家都保護他的行蹤，既然我的老師決定是這樣，就祝福他。」今晚演唱會現場眾星雲集，包括張小燕、白冰冰、王偉忠、張清芳、包偉銘、劉依純、曾國城、聶雲、于冠華、方文琳、裘海正、小禎、佩甄、姚元浩、康茵茵、成語蕎、翁滋蔓、房思瑜、唐從聖、姚元浩、民雄、蔣雅淇、伊正、王靜瑩、朱延平、楊麗菁等藝人都到場朝聖。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中