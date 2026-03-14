劉文正消失35年死訊頻傳 愛徒曝他行蹤：確定還健在

巫啟賢在北流演唱會尾聲，感謝恩師劉文正的提攜。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「永遠的巨星」劉文正淡出歌壇已經35年，至今無人知悉他的行蹤，他的頭號弟子巫啟賢今晚在北流開唱，尾聲不忘感謝恩師劉文正，感性在台上訴說：「若不是他的堅持與肯定，也許1998年的冬天，台北就少了一個新人巫啟賢，大家也聽不到接下來的這首歌了。」隨後帶來經典歌曲《你是我的唯一》致敬恩師。

劉文正當年一手提拔巫啟賢。（資料照，巫啟賢提供）

巫啟賢受訪表示，每次演唱會一定都會分享和劉文正之間的故事，藉此答謝恩師的提攜，他說：「最後一次聯絡是30幾年前，方文琳、裘海正她們沒見多久劉文正，我也是一樣。」強調恩師乾淨地離開演藝圈，「幾十年來，沒有人拍到他的照片，野生的都沒有。」

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至於劉文正的行蹤，巫啟賢透露30多年未跟恩師聯絡，「沒有地球人可以聯絡到他，就是永遠的懷念跟傳說」。

巫啟賢在北流開唱，螢幕出現劉文正的身影。（記者王文麟攝）

對於劉文正先前傳出死訊，巫啟賢平靜地說：「老師確定還健在，應該會有人跟他聯繫，大家都保護他的行蹤，既然我的老師決定是這樣，就祝福他。」今晚演唱會現場眾星雲集，包括張小燕、白冰冰、王偉忠、張清芳、包偉銘、劉依純、曾國城、聶雲、于冠華、方文琳、裘海正、小禎、佩甄、姚元浩、康茵茵、成語蕎、翁滋蔓、房思瑜、唐從聖、姚元浩、民雄、蔣雅淇、伊正、王靜瑩、朱延平、楊麗菁等藝人都到場朝聖。

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