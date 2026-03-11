自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

許志豪掰了！翁鈺鈞北海道浪漫愛之旅 身旁男伴是他

〔記者陽昕翰／台北報導〕翁鈺鈞拋開緋聞男友許志豪，與好友陳孟賢一起到北海道旅遊，順道帶著同事相伴，一行人玩得不亦樂乎。

翁鈺鈞到北海道舉辦員工旅遊。（全球巨星有限公司提供）翁鈺鈞到北海道舉辦員工旅遊。（全球巨星有限公司提供）

大夥從雪地健行、拍照打卡到打雪仗，玩得不亦樂乎。陳孟賢笑說：「平常大家都在拚工作，好不容易有長假，就是要讓大家放風一下，才能再繼續拚。」

他們還特地前往北海道的「世界最孤獨的樹」踩點，來回耗時6小時。陳孟賢直呼，銀白雪景搭配藍天與森林，美得像明信片，同事聽了也笑說：「這畫面根本可以直接當MV。」

陳孟賢拍照堪比拍攝MV。（全球巨星有限公司提供）陳孟賢拍照堪比拍攝MV。（全球巨星有限公司提供）

除了看雪，不忘到海鮮市場大啖帝王蟹，巨大的蟹腳讓大家驚呼連連，紛紛拿起來拍照。翁鈺鈞笑說：「這隻蟹真的比我的臉還大，吃完感覺整個人都升級了。」

翁鈺鈞難忘帝王蟹。（全球巨星有限公司提供）翁鈺鈞難忘帝王蟹。（全球巨星有限公司提供）

提到今年的工作計畫，陳孟賢表示：「這趟確實是員工旅遊，但回去之後大家要更努力。團隊放鬆完，接下來就要好好衝刺我的個人售票演唱會了。」翁鈺鈞則將舉辦專輯新歌發表會，也不忘向粉絲喊話：「新歌真的準備很久了，歡迎大家到現場搶先聽。」北海道之旅結束後，兩人火速趕往印尼參加商演，行程工作滿檔。

翁鈺鈞與陳孟賢到印尼參加商演。（全球巨星有限公司提供）翁鈺鈞與陳孟賢到印尼參加商演。（全球巨星有限公司提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中