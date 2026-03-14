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巫啟賢北流開唱7好友來了！「他」當嘉賓情義相挺沒拿酬勞

巫啟賢北流開唱7好友來了！「他」當嘉賓情義相挺沒拿酬勞巫啟賢今晚在北流開唱，驚喜邀來曾國城。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕巫啟賢今晚在北流開唱，驚喜邀來曾國城、聶雲、唐從聖、于冠華、民雄與姚元浩助陣，親揭私下的好交情。

巫啟賢笑說：「既然七個人，不如叫我們七堅情！」7位好友接力演唱《跟著感覺走》、《聽海》、《夢醒時分》、《新不了情》等多首夯曲，展現多年兄弟情誼。

演出前大夥合體受訪，于冠華表示，這次當嘉賓情義相挺沒有拿酬勞，聶雲和曾國城聽了當場大驚，「什麼？沒有酬勞嗎？」隨後作勢要走，逼得巫啟賢連忙喊：「沒酬勞，但有宵夜」，大夥笑說簡直是「倒貼」開唱。

曾國城笑稱能夠當嘉賓是自己爭取來的。（記者王文麟攝）曾國城笑稱能夠當嘉賓是自己爭取來的。（記者王文麟攝）

曾國城笑稱能夠當嘉賓是自己爭取來的，「我們6個剛好有空，喬了半個月才成功」，巫啟賢感謝好友們力挺，驕傲表示：「我打破一個慣例，明星看演唱會都會弄一個區免費來看，這次我的演唱會，我們的明星，自己買票的來了40位！」演唱會上，曾國城稱63歲的巫啟賢「六十而『耳背』，後年就領敬老卡」，不忘喊話：「希望我們打（高爾夫球）到老，打到死，這是我第一次看他演唱會，真的很棒！」

巫啟賢表示，對他來說台灣就是第二個故鄉。（記者王文麟攝）巫啟賢表示，對他來說台灣就是第二個故鄉。（記者王文麟攝）

相隔12年在台灣開唱，巫啟賢表示，對他來說台灣就是第二個故鄉，因此一定要安排台灣站，「第一次北流，是看許茹芸演唱會，很喜歡這個場地，當我說希望回來台北開演唱會，覺得北流才是聽歌的地方。」坦言心情近鄉情卻。

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