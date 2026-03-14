自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（直擊）李泳知現學台灣三字經！翻譯不敢講：就是嗯嗯嗯

李泳知往台下潑水，搞到自己頭髮也濕了。（讀者提供）李泳知往台下潑水，搞到自己頭髮也濕了。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕高雄櫻花季今天（14日）第二天壓軸迎來李泳知，李泳知不停在舞台上喊出「水啦」，她用中文、英文及韓文夾雜與粉絲聊天，笑說：「我來到這裡之後最常說水啦，我非常愛水啦！」她不停說「水啦」，也真的往台下潑水，氣氛超級火熱。

李泳知美照連發。（讀者提供）李泳知美照連發。（讀者提供）

李泳知連續兩年受邀參加高雄櫻花季，她開場就帶來《Robot》，並用台語詢問：「我水嗎？」並表示自己已經連莊兩年的櫻花季，希望明年主辦單位再邀請她來。接著她演唱《Boomchat》、《Day&Night》等歌曲，要全場歌迷叫她的名字，台粉大喊「李泳知」，被她大讚「發音非常棒」，並反問大家：「那我的水啦，聽起來發音好嗎？」歌迷當然大讚她表現很好。

[3]

「你們有看《Show Me The Money嗎？我是那個節目的冠軍！」李泳知自信地這樣說，接著就帶來《Show Me The Money Cypher》、《Fraktsiya》等歌曲，唱跳《SMOKE》更是嗨翻全場。接著她詢問：「不認識我的舉手！」結果全場沒人舉手，讓李泳知驚呆的說：「說謊！這種程度的話，我應該要搬來這裡不是嗎？那麼多人都認識我，我真的很感謝。」

李泳知又唱又跳。（讀者提供）李泳知又唱又跳。（讀者提供）

她分享，人生都會遇到一些很鬱悶的事情，「對這種人要說『閉嘴吧X子！』」結果現場翻譯不敢翻，僅用「嗯嗯嗯」解釋，倒是台下粉絲已經三字經連發，只是現場太過吵雜，李泳知始終沒聽出來「台灣國罵」。最後李泳知帶來《Witch》、SEVENTEEN的《Fighting》，為演出畫下精彩的句點。

李泳知青春又有活力，在舞台上魅力十足。（讀者提供）李泳知青春又有活力，在舞台上魅力十足。（讀者提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中