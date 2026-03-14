（直擊）李泳知現學台灣三字經！翻譯不敢講：就是嗯嗯嗯

李泳知往台下潑水，搞到自己頭髮也濕了。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕高雄櫻花季今天（14日）第二天壓軸迎來李泳知，李泳知不停在舞台上喊出「水啦」，她用中文、英文及韓文夾雜與粉絲聊天，笑說：「我來到這裡之後最常說水啦，我非常愛水啦！」她不停說「水啦」，也真的往台下潑水，氣氛超級火熱。

李泳知美照連發。（讀者提供）

李泳知連續兩年受邀參加高雄櫻花季，她開場就帶來《Robot》，並用台語詢問：「我水嗎？」並表示自己已經連莊兩年的櫻花季，希望明年主辦單位再邀請她來。接著她演唱《Boomchat》、《Day&Night》等歌曲，要全場歌迷叫她的名字，台粉大喊「李泳知」，被她大讚「發音非常棒」，並反問大家：「那我的水啦，聽起來發音好嗎？」歌迷當然大讚她表現很好。

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「你們有看《Show Me The Money》嗎？我是那個節目的冠軍！」李泳知自信地這樣說，接著就帶來《Show Me The Money Cypher》、《Fraktsiya》等歌曲，唱跳《SMOKE》更是嗨翻全場。接著她詢問：「不認識我的舉手！」結果全場沒人舉手，讓李泳知驚呆的說：「說謊！這種程度的話，我應該要搬來這裡不是嗎？那麼多人都認識我，我真的很感謝。」

李泳知又唱又跳。（讀者提供）

她分享，人生都會遇到一些很鬱悶的事情，「對這種人要說『閉嘴吧X子！』」結果現場翻譯不敢翻，僅用「嗯嗯嗯」解釋，倒是台下粉絲已經三字經連發，只是現場太過吵雜，李泳知始終沒聽出來「台灣國罵」。最後李泳知帶來《Witch》、SEVENTEEN的《Fighting》，為演出畫下精彩的句點。

李泳知青春又有活力，在舞台上魅力十足。（讀者提供）

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