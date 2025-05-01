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娛樂 亞洲

汪東城直播狂喊「中國台灣」 被酸口音太嗲拖周杰倫下水

汪東城日前在直播瘋狂強調「中國台灣」。（翻攝自臉書）汪東城日前在直播瘋狂強調「中國台灣」。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星汪東城過去因拍攝偶像劇《終極》系列走紅，經常透過社群與粉絲互動，他日前在抖音直播時，被中國網友酸口音太夾（），對次他反駁，台灣人都這樣，還稱周杰倫說話也是如此。此外，他在直播中頻頻強調「中國台灣」，讓網友看傻眼。

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汪東城近日在抖音開直播時透露，原本以為《終極一班6》有機會拍成，豈料，劇本一改再改，最終仍未能開拍，讓他感到十分惋惜。他也對粉絲喊話，「我覺得沒關係，終極系列陪伴著你我一起成長，就留在那個美好，也是挺好的」。

值得一提的是，直播中有網友認為，汪東城的口音太夾，當他回應網友時，先是說台灣，後來又緊急改口說「中國台灣」，還強調了好幾次，並說「中國台灣寶島的人講話都比較夾一點，我們也不是夾，中國台灣這個美麗寶島的人，講話就是大家形容的嗲一點，所以我並不是夾，也沒有刻意嗲」，更拖周杰倫下水，「不然你去聽周杰倫，他講話也是這個樣子」。

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