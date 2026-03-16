（台綜專題7）昔上張菲節目慘變邊緣人 陳孟賢揭「挫折往事」翻身成戰鬥機

〔記者傅茗渝／專訪〕台語歌壇「全球巨星」陳孟賢近年在《綜藝一級棒》表現亮眼，幽默逗趣的形象深受觀眾喜愛。然而，近日他接受專訪時竟爆料，接下主持棒初期的心情不是開心，而是滿滿的「後悔」！他坦言為了節目生活作息大亂，甚至連出國度假都得在機場處理歌單，直呼：「主持人的錢真的不好賺！」

陳孟賢（左）表示現在被觀眾記住綜藝形象，帶來新的成就感，右為康康。（資料照，記者陳奕全攝）

陳孟賢透露，自從加入《一級棒》以來，幾乎沒有一天睡得安穩，最大的壓力來源就是每週不斷更新的歌單。他曾休假去日本，人才剛踏入桃園機場，製作單位就傳來訊息，要求在兩集節目中開出10首歌挑選。陳孟賢笑說：「當下真的旅遊心情瞬間全無！」

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陳孟賢感嘆主持與歌手的巨大差異：「以前當歌手只要唱完就能領錢，現在不只要看新聞、刷短影音，還要隨時跟上時事，不然台上人家講什麼你都聽不懂。」 但這份高壓磨練也讓他戰力飆升。現在的他，錄影前一天才拿到歌單、編舞、練劇已是常態。這份「練功」生活，讓他現在無論去哪個節目都能游刃有餘。

陳孟賢（左）自爆主持初期一度後悔，直呼主持人的錢不好賺。（中視提供）

陳孟賢提到多年前上張菲節目時，因為沒追劇，全場在聊《延禧攻略》他卻一句話也插不上，那種挫折感至今難忘。剛接下《一級棒》時，面對台上6位主持人競爭，他一度擔心吐槽過頭會「丟了飯碗」，顯得束手束腳。

所幸，演藝圈大前輩康康看出了他的不安。在一次「歌中劇」表演後，康康私下鼓勵他：「孟賢，你就是你，照你的樣子發揮就好。」 這句話如同定心丸，讓陳孟賢徹底放開自我。陳孟賢欣慰地表示，現在走在路上，民眾認出他不再只是說「我有聽你的歌」，更多的是聊節目中的搞笑梗。看到自己與主持群的互虧與效果能讓觀眾度過開心的夜晚，他表示：「這就是我現在最大的成就感。」

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