方志友爆婚變又傳公司收攤 「消瘦近照」曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕楊銘威、方志友結婚11年，近來傳出兩人因「長期個性不合」協議離婚，沉寂兩天後，方志友終於在社群限時動態「首露面」分享私服穿搭，心情看起來似乎沒受影響。

方志友爆婚變後首分享近照。（翻攝自IG）

照片中的方志友戴著棒球帽，大方露出平坦小腹與纖細腰身，還俏皮地表達對新衣服的喜愛，「我忍不住馬上就要穿出門，今天穿搭蠻好看的」。不過對比去年底宣傳《舊金山美容院》時那種健康的「肉感」，現在的她不僅招牌嬰兒肥消失，整個人明顯消瘦不少，不禁讓外界聯想，疑受婚變風波影響。

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方志友去年底宣傳《舊金山美容院》，外型跟現在有些許不一樣。（資料照，記者胡舜翔攝）

對於爆出協議離婚一事，楊銘威與方志友的經紀人口徑一致，給出了既沒承認也沒否認的標準答案：「有沒有離婚目前沒聽說，但因為屬於他們個人家務事，所以不再做任何回應。」讓人霧裡看花。

除了婚姻被關心，方志友所屬的經紀公司「抓馬文化」也被爆料準備收攤，對此公司也火速澄清：「抓馬文化業務營運正常，但為了配合未來發展，旗下部份業務正籌備轉型及重組，具體計劃細節會再作正式公佈。」強調只是在搞大動作轉型。

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