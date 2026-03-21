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余天失控狂打胡瓜4巴掌 黃西田哭喊上次被你打到流鼻血

余天忍不住出手打胡瓜巴掌，笑翻眾人。（記者胡舜翔攝）余天忍不住出手打胡瓜巴掌，笑翻眾人。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王余天今晚在北流擔任「鑽石舞台之夜」演唱會的首日壓軸，他登台獻唱《回鄉的我》，提到自己出道60多年，已經準備要退休了，胡瓜則回應：「人活一甲子不得了，唱一甲子很不容易，因為你的歌聲是台灣歷史，聽說您還看過孫中山」，讓余天忍不住出手打胡瓜巴掌。

余祥銓（左）被虧，在《榕樹下》加入饒舌很難聽根本鬼吼鬼叫。（記者胡舜翔攝）余祥銓（左）被虧，在《榕樹下》加入饒舌很難聽根本鬼吼鬼叫。（記者胡舜翔攝）

余天近來被爆入主華視，接掌主持胡瓜原來的節目時段，其實兩大天王的交情完全沒有被影響，今晚在北流同台充滿笑料，胡瓜先是虧余祥銓在《榕樹下》加入饒舌很難聽根本鬼吼鬼叫，後來又說余天「看一次少一次」，總共累積被余天打了4個巴掌，笑翻全場觀眾。

主持人歐漢聲、康康都陸續被余天打巴掌。（記者胡舜翔攝）主持人歐漢聲、康康都陸續被余天打巴掌。（記者胡舜翔攝）

主持人歐漢聲、康康都陸續被余天打巴掌。（記者胡舜翔攝）主持人歐漢聲、康康都陸續被余天打巴掌。（記者胡舜翔攝）

有趣的是，接著出來救場的主持人歐漢聲、康康都陸續被余天打巴掌，康康想緩頰，提到上次看到余天是在高凌風和豬哥亮告別式，要余祥銓好好照顧余天，如果「出事」再聯絡他，果真余天又賞了康康好幾巴掌，完全沒有手軟。

黃西田（右）戴了美式足球安全帽出場。（記者胡舜翔攝）黃西田（右）戴了美式足球安全帽出場。（記者胡舜翔攝）

最後大夥只好請出前輩黃西田來救援，沒想到黃西田戴了美式足球安全帽出場，笑說比較安全，後來脫帽後還是「難逃一掌」，黃西田還委屈哭喊：「上次高雄被你打到流鼻血」，最後眾人合唱《山南山北走一回》，為首日演出劃下句點。

眾人合唱《山南山北走一回》，為首日演出劃下句點。（記者胡舜翔攝）眾人合唱《山南山北走一回》，為首日演出劃下句點。（記者胡舜翔攝）

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