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娛樂 最新消息

許韶恩也是學霸！每天讀書6小時「成績維持90分」 鬆口感情3條件

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小S」徐熙娣的二女兒「Lily」許韶恩不僅才貌雙全還是學霸！Lily近年因亮眼外型與清新氣質備受關注，IG已累積73萬粉絲追蹤，她近日登上Podcast節目暢談18歲生活與未來規劃，透露每天至少讀書6小時，並將成績穩定維持在90分，同時大方公開自己的感情觀與理想型條件。

小S（右）次女Lily許韶不僅才貌雙全，更是將成績穩定維持在90分的學霸。（翻攝自IG）小S（右）次女Lily許韶不僅才貌雙全，更是將成績穩定維持在90分的學霸。（翻攝自IG）

Lily近日作客Podcast節目《紫砂歐娜》，剛滿18歲的她談及成年期待時，坦言有很多想嘗試的事情，包括考汽車駕照、鋼琴檢定，但目前仍以升學為重，一切等考完大學再安排。不僅如此，Lily也提到希望自己能變得更成熟、更孝順，甚至想請阿嬤吃飯，好好盡孝道並回報家人，不過她也坦言仍對父母仍十分依賴，目前生活還離不開爸爸媽媽。

談到日常的自律，Lily則透露有次突意識到健康的重要性，自此開始嘗試養生的生活，包括早睡早起、起床拍「八虛」、保養頭髮等。至於課業方面，Lily表示每天至少讀書6小時，不論平日或週末都不能完全休息，直到考上理想大學，她強調這並非家人給的要求，「其實家人很支持我，我想去哪裡他們都會說好」，也正因為家人都相信她，自己更想做到最好。

談到未來方向，Lily表示對商科相當有興趣，也希望成績能維持在90分以上，她透露高中到現在皆有達到此目標，不過自己仍覺得還不夠，「實在是太受姊姊的影響，（錄取理想大學）我覺得有點難，有90分就OK了！」至於感情狀態，Lily坦言媽媽小S沒有特別禁止談戀愛，但如果真的有喜歡的人，也一定會告訴媽媽與姊姊。被問到理想型時，Lily也大方公開3個條件，包含一定要善良、孝順父母、努力向上，她直言很欣賞像《火影忍者》角色小李那樣拚命努力的人。

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