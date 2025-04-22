《終極一班》出現蛇精？ 汪東城帥臉變化超驚人

汪東城日前參加《JOJO的奇妙冒險》展覽，也打扮成東方仗助的模樣。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星汪東城過去因拍攝偶像劇《終極》系列走紅，他在裡面扮演「汪大東」一角，是個校園風雲人物。不過，近日他現身北京國際電影節，被網友發現他的臉好像越來越「蛇精化」，不但下巴變尖，五官也越來越像漫畫裡跳出來的人物，讓許多他的鐵粉漸漸認不出他是誰？另外，網友也針對《終極一班6》無法執行提出質疑。

汪東城造型多變，很多網友都懷疑他是不是愈來愈蛇精化。（翻攝自臉書）

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網友毒舌批評汪東城的臉已經「面目全非」，不少在北京目睹汪東城身影的人認為他臉部僵硬、妝容濃厚、五官也比以往更立體精緻，讓人懷疑他是不是在臉上做了手腳？更有人直接吐槽他已經「蛇精化」。

汪東城當年在偶像劇《終極一班》扮演汪大東。（翻攝自YouTube）

部分網友還提起先前網路上曾經討論過《終極一班6》是否有開拍可能，加上汪東城也多次放話「即將開拍」，不過卻遲遲沒見到行動，更沒有作品上市。

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