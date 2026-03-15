澳洲女孩變丹麥王室 瑪麗首度以王后身分回娘家

澳洲女孩伊莉莎白唐納森，今年3月以丹麥瑪麗王后身分回娘家。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕這是一個麻雀變鳳凰的故事，丹麥瑪麗王后（Queen Mary of Denmark）出身自澳洲平民家庭，憑著出眾氣質與絕佳品味，成為最受大眾喜愛的歐洲王室成員之一。本名伊莉莎白唐納森（Mary Elizabeth Donaldson）的她本月首次以「王后」的身分回到澳洲，就像回娘家一樣，踏上故鄉土地的她滿心歡喜，笑得特別甜美。

丹麥國王佛瑞德里克十世（右）與瑪麗皇后2024年登基時留下的照片。（翻攝自IG）

瑪麗王后的父親是一位蘇格蘭裔的數學教授，母親也在大學裡工作，嫁入丹麥王室之前，她是一位商法專業人士。她在2000年雪梨奧運期間，在當地一間酒吧認識了當時還是王儲佛瑞德里克十世（Frederik X），進而開始交往。2004年5月兩人舉行盛大婚禮，瑪麗成為丹麥王室一員。

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丹麥國王佛瑞德里克十世（左2）與王后瑪麗（右），出訪澳洲。（法新社）

2023年瑪格麗特二世女王宣布退位，隔年佛瑞德里克十世正式登基，瑪麗也成為第一位在澳洲出生的丹麥王后。嫁入王室後減少回到故鄉的瑪麗王后，今年3月首次以王后身分回到澳洲進行訪問，對她來說自然意義非凡。

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