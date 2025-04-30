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重提「喝醉毆小黃運將」 Makiyo爆對方沒昏迷：還拿錢出國玩

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星Makiyo近日登上Podcast節目薔薔栗膠》踢爆，楊丞琳「紅了就翻臉不認人」，引起軒然大波。她也重提當年鬧得沸沸揚揚的「醉毆計程車司機」事件，認為自己當時被社會判了死刑，並揭露案件後續發展。

Makiyo重提當年毆打司機事件。（資料照）Makiyo重提當年毆打司機事件。（資料照）

Makiyo在節目上憶起2012年毆打運匠的事件，透露先前她的母親就示警，「有一天一定會出事」，沒想到一語成讖。她坦言，案發當時自己喝得爛醉，隔天醒來發現世界完全變了，瞬間成千上萬的留言都在譴責她，「大家就在罵我說滾回去日本，不要活了，死了算了」，認為自己被社會判了死刑。

Makiyo分享當年毆打司機事件後續。（翻攝自Threads）Makiyo分享當年毆打司機事件後續。（翻攝自Threads）

面對輿論的批評，Makiyo表示，她從這起事件學到不要喝得爛醉，以及學會面對，「該負責就負責任。」然而，被問及後續是否有與受害司機聯繫，她爆料，當時計程車司機其實沒有昏迷，甚至還在跟她求償的同時出國旅遊、募款。她也質疑對方，「昏迷的人可以做筆錄嗎？」並提到，自己曾向法官申請調閱監視器畫面，但檢察官回應她，「剛好都沒電」。

影片曝光後，立刻掀起討論，大批網友紛紛留言「打人還敢叫？」、「不管司機有沒有昏迷有沒有出國，打人就是事實啊」、「人家出國跟沒有昏迷又怎樣？你當年確實是動手打人就是錯」、「這態度我滴媽耶，根本沒反省還倒打一耙，當初還說謊誣賴司機碰她胸部雙方才起衝突，我是不知道司機有沒有昏迷啦，但也傷的夠嚴重了好嗎？」

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