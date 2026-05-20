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娛樂 最新消息

【520愛情健檢】12星座「愈愛愈抓狂」行為解析：懂了就能少吵十場架！

今天是520示愛日，期待你家那位跟你說聲我愛你？有些星座不是不浪漫，只是他們的浪漫在你看不到的生活細節裡。（本報製圖）今天是520示愛日，期待你家那位跟你說聲我愛你？有些星座不是不浪漫，只是他們的浪漫在你看不到的生活細節裡。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今天是「520」網路情人節（諧音「我愛你」），又稱為示愛日！表達愛意的方式有多種，但在感情世界裡，我們最常犯的錯誤，就是用「自己的語言」去翻譯「對方的愛」。

星座專家「安德魯的賤聲房」深度解析戀人行為中，那些讓人抓狂、覺得「很怪、很笨、很煩」的表現，其實正是愛你、寵你、把你當自己人的隱藏訊號，只是你沒看懂。

愛情最難的真的不是相遇，而是理解。火象的幼稚是熱情，土象的囉唆是責任，風象的距離是尊重，水象的情緒化是深情。如果你現在對另一半滿肚子火，請先放下打人的衝動，看完這篇，你可能會發現，原來你一直活在對方的寵溺裡。（註：請參考太陽星覺座和金星星座）

【火象星座：♈牡羊、♌獅子、♐射手】

有一種愛，叫「我只在你面前當智障。」火象星座的愛，像是一場永遠不會結束的夏令營。

➤Q1.是智商突然跳樓了嗎？

他們在外人面前可能是個年薪百萬的高階主管，或是大家眼中的男神、女神。但一回到家，他竟然開始學你家貓叫？或是對著你跳一些毫無節奏感的屁股舞？你覺得他是不是壓力太大瘋了？不，這叫解除武裝。

火象星座這輩子最累的事就是裝酷，而他愛你，就是他終於找到了那個可以不用裝酷的地方。當他開始在你面前表現出智障的一面，那是他這輩子給你最高級的讚美——因為只有在你身邊，他才敢變回那個五歲的孩子。

➤Q2.故意找碴的惡趣味？

火象愛一個人，手真的很賤。他會故意戳你的腰、搶你的遙控器，或是在你認真化妝的時候，在旁邊講一些讓你破功的爛笑話。讓你氣到想報警？別急。火象的邏輯非常單細胞：如果我不逗你，我怎麼知道你還在不在乎我？

對火象戀人來說，激烈的互動總好過平淡的點頭。他的找麻煩，其實是他在求關注。他寧願被你追著打，也不要看到你坐在沙發上冷冰冰地滑手機。

➤Q3.可以不要再自我表揚了嗎？

他會每天跟你講他今天做了多厲害的事，哪怕只是換了一個燈泡，他都要在那邊講半小時，等著你說一句「哇，你好棒」。這不是自大，這是他在向你邀功。

火象星座就像一隻叼著老鼠回家的貓，他把他的榮耀當成獵物送給你。如果你這時候回他一句「這有什麼好講的？」你這種行為是在滅火。他的英雄主義，全都是為了讓你覺得，跟著他是一件超賺的事。

【土象星座：♉金牛、♍處女、♑摩羯】

有一種愛，叫「我想把你的人生優化到極致」。跟土象談戀愛，你真的會以為自己雇了一個不支薪的人生顧問公司

➤Q1.讓人崩潰的理財教官？

你只是買了一件稍微貴一點的衣服，或者多點了一碗沒必要的甜點，他馬上開始碎碎念：這家CP值不高、你要學會看成分表、這個月預算超標了。你覺得他小氣？不，土象的愛叫生存保障。

他如果不愛你，你就算把家產敗光去路邊乞討，他頂多只會冷冷地路過。土象人管你的錢，是因為他已經把你算進他的餘生藍圖裡了。他在算的不是那幾百塊，他在算的是你們三十年後的退休生活。他的囉唆，是他能給你最實質的承諾。

➤Q2.這是雞蛋裡「挑刺」吧？

處女座嫌你地板沒吸乾淨，摩羯管你幾點睡覺，金牛管你為什麼這餐不吃青菜。你覺得他在嫌棄你？其實他在幫你除蟲。

土象星座的世界觀裡，愛一個人就要讓對方變得更完美、更健康。如果你活成一坨爛泥，他還對你客客氣氣、充滿禮貌，我跟你講，那表示他早就放棄你了。他還願意唸你，說明他還想跟你一起在這條路上走下去。對他來說，這叫共同進步。

➤Q3.沈默到快透明的工具人浪漫？

他從不說我愛你，甚至在你生日那天也沒什麼感人的對白。但他會默默把你車子的胎壓檢查好，幫你把過期的帳單繳了，或者在你生理期前，就把紅豆湯買好放冰箱。這種雖然嘴巴很笨，但手很勤勞的行為，就是土象最高級的溫柔。他們的浪漫不在嘴巴，在薪轉戶頭和那些你看不見的生活細節裡。

【風象星座：♊雙子、♎天秤、♒水瓶】

有一種愛，叫「你是這宇宙裡唯一能聽懂我廢話的人」。風象星座的愛，最常被誤會成冷暴力和不在乎。

➤Q1.讓人氣絕的「槓精」轉世？

你說這部電影感人，他偏要分析說劇本邏輯有問題；你說今天心情不好，他竟然跟你講道理。你覺得他在潑冷水？其實風象覺得靈魂的碰撞才是真愛。

他如果對你客客氣氣、凡事都說好，那叫社交禮儀，那叫我懶得理你。當他願意跟你抬槓、跟你爭論宇宙黑洞或隔壁鄰居的貓，代表他覺得你的大腦跟他是在同一個頻率的。

➤Q2.愛搞失蹤？一個人去旅行？

他聊著聊著突然消失了三小時，或是兩天沒回訊息，然後突然傳一個路邊流浪貓的照片給你，好像中間什麼都沒發生。你以為他在冷戰？其實他只是回外星球充電了。

風象需要精神真空。如果他充電回來第一時間是找你分享一張無聊的照片，那就表示他心裡那個最安全、最不需要解釋的位置，是留給你的。他沒把你當外人，所以他才敢在你面前隨意。

➤Q3.老傳些沒營養的垃圾訊息？

他會傳一個超難笑的諧音梗，或是路邊一個長得很奇怪的石頭照片給你。你覺得這有什麼好傳的？這就是風象的靈魂掛鉤。

他在這紛亂的世界裡，看到任何一點微光、任何一點有趣的垃圾，第一個想到的就是丟給你。他不需要你回什麼長篇大論，他只需要你回一個哈哈或者一個翻白眼的貼圖。這對他來說，就是最完美的精神交流。

【水象星座：♋巨蟹、♏天蠍、♓雙魚】

愛到深處會發瘋的有一種愛，叫「我願意在你面前碎成一片一片」。

➤Q1.根本「特務級」的情緒監控？

你只是嘆了一口氣，或者回訊息慢了十分鐘，他馬上問你：你怎麼了？是不是累了？還是我做錯什麼？這種過度敏感會讓你覺得很窒息。

但水象的邏輯是，他把所有的情感天線都對準你，所以任何一點微風草動都會引發他的地震。他在意你的程度，已經到了隨時準備為這段感情自焚的地步。那種監控不是不信任，是太怕失去。

➤Q2.自編自導的小劇場？

他突然莫名其妙生悶氣，問他怎麼了又說沒事。其實他腦子裡已經演完了一部你出軌、他不捨、最後他在雨中狂奔的虐戀劇。這種作，其實是他在求救。他想看你會不會緊張，看你會不會放下一切來哄他。

水象如果不愛你，他比誰都高冷、比誰都理性。當他在你面前表現得像個瘋子，代表他在你面前已經徹底失去了防禦能力。

➤Q3.展示傷疤是在賣慘嗎? 

他會跟你講他小時候多慘、前任對他多壞，甚至在你面前哭得像個剛出生的嬰兒，完全不顧形象。你覺得他很負能量？不，水象只在真愛面前展現醜陋的一面。當他願意把最黑暗、最沒尊嚴、最想藏起來的傷口撕開給你看，那就是他這輩子最愛你的時刻。他把最軟的肚子翻過來給你摸，那是他在賭你會不會捅他一刀。

☆命理說法僅供參考☆

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