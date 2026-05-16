楊千霈還原離婚真相！生產前1人開車「孤獨到心死」 認了婚後生活很痛苦

〔記者邱奕欽／台北報導〕楊千霈離婚後首度鬆口婚變內情，她近日錄製范琪斐的《陪我走一段》時坦言，與前夫洪家傑當年「決定得太快」，婚後才發現彼此根本不夠了解，甚至懷孕期間還得挺著大肚子獨自開車，孤獨感讓她心死直言：「我一個人就好啦！」

楊千霈（左）與前夫洪家傑的8年婚姻破局。（資料照，記者潘少棠攝）

楊千霈與紡織業二代洪家傑於2024年底結束8年婚姻，她近日首度在節目中公開談及離婚原因，坦承兩人當初是典型閃婚，甚至在登記當天就直接住進去，完全沒有經歷婚前磨合與相處。楊千霈表示，婚後才發現彼此個性、生活習慣與價值觀差異極大，也讓關係逐漸出現裂痕。

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談到婚姻中的孤單感，楊千霈坦言，自己原本是非常需要陪伴的人，但婚後卻被迫習慣獨處，不只一個人喝咖啡、看電影，就連懷孕時也得獨自挺著孕肚開車出門。她回憶，生產前2天還坐在駕駛座上，肚子幾乎頂到方向盤，卻依然只能自己開車，那種無助感讓她開始思考這段關係存在的必要性。

除了生活上的孤獨，楊千霈也透露夫妻間逐漸失去溫度的對話，才是壓垮婚姻的關鍵，她表示當自己分享生活時，前夫總是興趣缺缺，而當她想主動靠近並了解另一半時，前夫卻常以「妳不懂」回應，讓彼此距離越來越遠。最後，楊千霈不禁感嘆，所謂個性不合，其實就是三觀與價值觀完全不同，「這樣生活起來真的很痛苦！」

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