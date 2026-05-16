上網秀自製神級火箭槍 孫安佐家中當著父母面被警拘提

〔記者劉慶侯／台北報導〕知名藝人孫鵬和狄鶯的兒子孫安佐，2018年在美揚言恐攻遭逮捕判刑後驅逐回台。但他14日又在IG上傳影片，分享自己發明的「神級火箭槍」，還表示：「要把一些老鼠給清掉，拿這個就剛剛好」；結果15日北投分局根據檢舉，認為孫安佐行為已違反公共危險罪，今日當著他父母面搜出「神級火箭槍」，將孫安佐拘提到案，偵訊後移送士林地檢署偵辦。

孫安佐。（資料照，記者潘少棠攝）

26歲的孫安佐是孫鵬、狄鶯的獨生子。2018年因在美國犯下恐怖威脅罪，刑滿後被驅逐出境回台。2019年起經營YouTube頻道，成為網路紅人。但他之後仍發生許多離譜行徑，如在泰國旅遊時擅闖民宅；以及在北市東區夜店持瓦斯火槍把玩、又宣稱將前往烏克蘭參軍等事備受關注，也讓父母傷透腦筋。

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孫安佐從事網紅和網路工作，後來疑似為求改運，改名為孫健豪，但外界還是習慣稱他為孫安佐。

據了解，孫安佐是近日在IG上傳影片，「公開2026最新發明」新發明「神級火箭槍」，畫面中背著類似瓦斯桶的東西，填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程更達十多公尺，頓時黑煙竄天，危險程度宛如「火箭炮」。他聲稱全程都有做好安全措施，還洋洋得意的表示，「以防萬一要把一些老鼠給清掉的時候，拿這個就剛剛好這樣」。畫面曝光引發網路熱議。

北投分局根據檢舉，認為孫安佐持有的噴火槍，射程及威力明顯超出一般民用範疇，明顯恐涉犯公共危險及槍砲等罪，因此緊急報請士林地檢署檢察官指揮偵辦。

檢方認為孫安佐行為有拘提的必要，今日清晨由北投分局前往孫安佐北投住家搜索，當時孫鵬、狄鶯都在場，孫安佐也未有抗拒反抗動作，過程一切平和，警方當場查扣瓦斯火槍，將孫安佐帶回調查。目前仍在偵訊中。

警方隨後前往孫安佐的陳姓經紀人家中搜索，對方因涉嫌協助拍攝影片和持用火燄槍被警方逮捕。根據警方調查，陳姓經紀人也是網紅「重讀」（又稱重讀天月），為YouTuber團體「大麻煩」成員，也是孫合作許久的的經紀人與格鬥賽夥伴。

警方表示，噴火器要送鑑識中心鑑定才能分辨殺傷力。至於孫安佐在律師陪同下，預計將在下午3時偵訊結束後，才會被移送士林地檢署進行複訊。

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