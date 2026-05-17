《21世紀大君夫人》爆爭議 IU生日會哽咽道歉：讓大家失望都我的錯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星IU昨天（16日）迎來33歲生日，並租借了電影院與粉絲一起觀看《21世紀大君夫人》的大結局，不過她在活動上卻表示，如果讓大家失望了，都是自己的錯，想對粉絲道歉，強調自己會成為更好的人。一席話引發熱烈討論，粉絲也感到十分不捨。

她在活動尾聲，90度鞠躬向粉絲表達感謝之外，也分享：「我最近一邊準備新專輯，一邊迎來電視劇的收尾，或是是因為這樣，我最近常常覺得：『我應該要做得更好才行，應該要帶著更重的責任感去做好每件事。」

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IU在生日會上道歉，並鞠躬表達感謝。（翻攝自OSEN）

IU講到一半突然哽咽，「我應該要做得更好才對，但如果讓大家感受到一點點的失望，或是展現出不夠完美的面貌，這全部都是我的錯！」她強調，未來一定會帶著更強的責任感、努力做得更好，「因為我必須成為是讓UAENA（粉絲名）感到驕傲的人，所以最近不知不覺想了很多。」

「只要我能做得更好，這一切都不會是問題，正因我是個受到大家這麼喜愛的人，我一定會抱持著更重的責任感去把事情做好的，展現IU更好的樣貌給大家。」IU再度感謝粉絲們給予有所不足的她支持，也希望粉絲繼續給予批評指教，讓她成為更好的人，說到這裡，IU紅了眼眶。

IU主演的《21世紀大君夫人》雖然收視亮眼，但評價兩極。（Disney+提供）

IU雖然沒有稱是什麼事情做不好，不過韓媒報導時，大多把最近《21世紀大君夫人》的爭議掛勾。該劇雖然備受矚目，但播出後爭議不斷，從一開始的演技爭議、拒絕採訪，到前天播出的倒數第二集中，因對歷史的考究不足，把南韓當作是中國的藩屬國，瞬間讓輿論沸騰，逼得劇組火速發聲明道歉。儘管以自身最高收視率13.8%完結，熱度超高，伴隨而來的卻是遺憾。

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