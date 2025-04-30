白沙屯開爐大典前！22尊神明都來了 柯大堡擴大舉辦音樂祭

〔記者張釔泠／台北報導〕由音樂人柯大堡發起的「信徒文化季 Bliever Vibes」酬神音樂節，將於2025年5月21日白沙屯媽祖開爐大典前的吉日隆重登場，地點選在白沙屯天德宮停車場。

這場結合信仰與音樂翻玩廟會的盛會「以酬神為主題，信徒為號召」精神，由大溪廣澤宮的廣澤尊王、妙應仙妃、演藝祖師爺，以及柯家邱府二王、謝家中壇元帥等神明作為主家，邀請白沙屯媽祖偕同白沙屯八大公廟（拱天宮、天德宮、五雲宮、東龍宮、五龍宮、母德宮、省安宮、風頭厝福德祠）攜手山邊媽祖宮（山邊媽祖、山邊照府王爺）神尊聖駕共襄盛舉。

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柯大堡打造信徒文化季。（信徒文化季提供）

活動更邀請白沙屯太子會、斗六石榴班長和宮斑鳩媽、彰化大村埤腳五通宮五顯大帝、台中震樂堂九天玄女等，共22尊神明齊聚，開創樂迷與神明共同「聽團」的全新文化交流模式。

柯大堡多年來深度參與各類型廟會慶典，並以《隨行》、《東港溫王爺》等音樂作品，巧妙結合流行音樂與民俗元素。2024年，他更以《甲辰年最大科》成功翻轉傳統廟會文化，演唱會中融合迎神、稟疏文等儀式，首創「神明也聽團」概念，在信徒與音樂圈引發熱烈回響。

柯大堡打造信徒文化季。（信徒文化季提供）

眾多粉絲、信徒紛紛私訊柯大堡，希望能再次舉辦演唱會。今年，柯大堡延續這股力量，希望透過音樂，讓年輕世代重新認識信仰文化，打破宮廟活動的距離感以音樂節的形式擴大舉辦。

這場被譽為音樂與國家級文化資產交流的「信徒文化季 Bliever Vibes」酬神音樂節，集結了林姍、蔡家蓁、震樂堂、柯大堡、賴銘偉、鳳鳴齋國樂團、曾立馨Hug Muzik等優秀音樂人，以多元曲風展現信仰與藝術的交織。

柯大堡打造信徒文化季。（信徒文化季提供）

活動現場還融入濃厚宮廟文化氛圍，包括：「結緣交換站」進行故事互動交流、現場LIVE電台「祭解放送所」分享感動與知識、「模型廟會大會師」由達人指導廟會玩法，以及「頭旗大挑戰」「香擔護衛隊」「福氣龜龜主選拔」等體驗活動，打造一座充滿祝福與溫度的「廟會文化體驗市集」。

柯大堡表示：「信仰是一種充滿溫暖與力量的存在，音樂則是人與人之間情感交流的重要媒介。透過這場音樂季，我希望用輕鬆有趣的方式落實民俗即生活，也更深化信徒之所以為信徒的內在感受。」

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