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蔡阿嘎疑暗諷親戚「吃相難看」 藉友人身世爆料貪財惡行

蔡阿嘎近日因沒第一時間奔喪，疑似遭到堂妹發文暗酸。（翻攝自IG）蔡阿嘎近日因沒第一時間奔喪，疑似遭到堂妹發文暗酸。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣百萬網紅蔡阿嘎近日爭議不斷，先前捲入「G卡姊夫」涉詐案件，沒想到隔天又遭遇80多歲的阿嬤過世，因沒有第一時間奔喪，還遭到堂妹發文暗諷，讓不少粉絲心疼。

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然而，網友對蔡阿嘎的家庭狀況十分好奇，便翻出之前在Podcast節目《先說！我不是我朋友》中分享的片段，蔡阿嘎表示「嘉義阿賢」是他的朋友，因親戚貪財導致他有一段悲慘的過往，這也讓網友懷疑「嘉義阿賢」指的就是他本人。

蔡阿嘎透露，阿賢結婚時的紅包幾乎都被伯伯以家庭急需的理由拿走，阿賢不好跟伯伯說什麼，這讓他內心非常沮喪。另外，他還發現出社會後賺的錢被伯伯一家拿去花，這原本是要給年邁的阿嬤使用，沒想到伯伯一家竟從中獲利，不只霸佔了一整棟老宅，伯伯因賭博積欠債，將本屬於阿賢的遺產賭光，還將阿賢的房子拿去抵押，讓阿賢陷入困境。親戚離譜行徑引發網友批評，紛紛鼓勵阿賢站出來捍衛自己原該得到的權利。

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此外，在節目當中蔡阿嘎也呼籲大家：「賭博不好，千萬不要！」這讓粉絲感到相當感慨，直呼：「感覺這是他的真實經歷，能走到百萬網紅這步太不容易了」、「希望阿賢以後可以有勇氣站出來爆料那些吸血鬼」、「辛苦了，家裡有這些親戚確實會過得很不容易」、「希望阿賢可以早日脫離苦海，擺脫吸血鬼」。

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