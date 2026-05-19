疑當過「成人片女優」線索瘋傳！正妹議員崩潰回應了

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本埼玉縣川口市議員岡本小百合近日捲入疑似成人影片風波，網路瘋傳她曾出演AV的傳聞後，引發外界高度關注。面對爭議持續延燒，岡本小百合今（19日）親上火線發長文否認，強調「影片中的人不是我」，甚至坦言自己已因此身心俱疲，準備前往身心科就診。

日本女議員岡本小百合（右）捲入AV片疑雲，網友更比對痣的位置掀起熱烈討論。（翻攝自X）

根據日本時事網站《coki》消息，近期有網友在X平台瘋傳一部據稱約2015年拍攝的成人影片，並比對片中女子與岡本小百合的五官、痣的位置、牙齒形狀及聲音等特徵，認為相似度極高，瞬間掀起熱議。對此，岡本小百合19日發文駁斥，表示2024年忙於政治活動及擔任「令和新選組」志工，同時準備參選，體型與影片中的女子差異很大。

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針對外界推測影片拍攝於2015年前後，岡本小百合則進一步解釋，當時自己正值第一胎懷孕與生產期間，不僅腹部隆起，也有孕婦特有的水腫狀況，與影片中的身材完全不同。至於網友質疑痣的位置高度一致，她則反擊表示「請不要加工痣的位置。」

岡本小百合也坦言，連日來大量假消息與誹謗中傷，已讓她身心狀況受到嚴重影響，「我甚至驚訝到身體完全使不上力」，並透露將前往身心科接受診療。不過，由於岡本小百合目前為無黨籍議員，雖尚未面臨政黨正式處分，但市議會內部與部分選民要求辭職的聲浪已逐漸升高，甚至開始出現罷免討論。

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