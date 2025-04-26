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嘎嬤離世…堂妹疑不爽蔡阿嘎 怒轟：強烈譴責

蔡阿嘎的阿嬤離世。（翻攝自臉書、YT）蔡阿嘎的阿嬤離世。（翻攝自臉書、YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎因「G卡姐夫」涉詐案受牽連，昨（25）晚開直播澄清，強調對方與他無關，怎料風波才稍歇，今又傳出憾事，蔡阿嘎高齡80多歲的阿嬤不幸離世，蔡阿嘎的堂妹也發文證實，並疑似不滿蔡阿嘎開轟，引起討論。

蔡阿嘎的堂妹在IG限時動態曬出嘎嬤與家人的合照，宣布嘎嬤離世的消息，不過隨後又在Threads發文表示，「沒有比回嘉義更重要的事，一早就回家的我，對於還在台北工作的家人，我直搖頭」，並補充留言「強烈譴責」、「我尊重大家的言論自由，也請大家尊重我的，謝謝！」疑似在暗諷昨晚開直播的蔡阿嘎。

蔡阿嘎堂妹疑似不滿開轟。（翻攝自Dcard）蔡阿嘎堂妹疑似不滿開轟。（翻攝自Dcard）

雖然堂妹發文後又立即刪除，但早已被網友截圖轉發到Dcard掀起討論，網友們紛紛感嘆，「阿嘎超慘，被朋友拖累又遇到最愛的阿嬤離開了，還要被家人在網路上議論」、「不懂有什麼好直搖頭的，本來就不是能馬上趕回去就馬上回去…尤其還出了g卡姐夫這齣」、「阿嬤走了還有心情在那邊發陰陽怪氣的情勒文，還可以開玩笑說強烈譴責，超噁心」。

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