永野芽郁愛插足？昔曖昧坂口健太郎 正牌女友高畑充希氣到封殺

永野芽郁（左起）、坂口健太郎與高畑充希曾有過感情糾葛。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本25歲女星永野芽郁擁有清新甜美的外型，是新生代的代表之一，沒想到日前被爆出與40歲已婚男星田中圭搞不倫，還同時劈腿韓國男星金武俊，雖然3人皆否認戀情，但永野芽郁的形象仍一落千丈，而她過往的感情史也被挖出，引起熱議。

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據日媒報導，高畑充希原先與永野芽郁的關係要好，但後來高畑充希卻將永野芽郁列入「共演NG名單」。原因疑似是過去高畑充希在與坂口健太郎交往時，永野芽郁與男方的關係親近，曾經常一起合作拍攝，甚至私下聚餐往來密切，坂口健太郎也曾表示，永野芽郁就如同親妹妹一般。消息人士指出，高畑充希因此感到不悅，主動表明拒絕與永野芽郁同台演出。

事實上，高畑充希與坂口健太郎於2016年合作NHK晨間劇《大姊當家》擦出愛火，當兩人感情穩定，甚至一度被看好將步入禮堂時，卻突然於2021年1月宣布分手，4年戀情告終，高畑充希也在去年嫁給另一男神岡田將生。

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