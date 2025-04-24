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娛樂 最新消息

永野芽郁捲劈腿不倫田中圭 「女主戲份恐遭刪」電視台回應了

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星永野芽郁近日被媒體踢爆，與40歲已婚男星田中圭不倫戀，且疑似出軌韓籍男星金武俊，儘管3人皆否認指控，此事仍引起軒然大波，讓觀眾擔憂永野芽郁的新戲會否會受到影響？對此，電視台回應了。

日媒踢爆田中圭及永野芽郁不倫戀。（翻攝自X）日媒踢爆田中圭及永野芽郁不倫戀。（翻攝自X）

日媒昨天爆料，永野芽郁不倫人夫男星田中圭，又和韓星約會，形象破滅，據悉，媒體去年秋天掌握消息，便開始跟蹤永野芽郁和田中圭，兩人是2021年合作電影《接棒家族》相識，兩人在去年9月正式交往。此外，媒體收到兩人的親密合照，包括去年交往不久後的10月28日、10月30日，甚至去年12月都還前往遊樂園約會，相當甜蜜。

針對爆料，永野芽郁否認和田中圭交往，堅稱行為引發誤會，公司則代為表示「本人已深刻自覺行為不當，替相關人士、廣告、合作廠商、工作人員和粉絲致歉」；田中圭方面同樣再三否認，日媒窮追猛打，讓他鬆口確實關係親密過，但一切都結束了，如今會見面都只是朋友關係。

永野芽郁是日劇《新聞主播》女主角。（翻攝自IG）永野芽郁是日劇《新聞主播》女主角。（翻攝自IG）

值得一提的是，永野芽郁是日劇《新聞主播》女主角，該劇首集播出就在日本創下14.2％的高收視率，沒想到目前才播到第2集，就爆出不倫醜聞，讓不少觀眾擔憂是否因此受影響。對此，TBS電視台回應，「目前永野芽郁在電視劇《新聞主播》的演出沒有任何變化」，讓粉絲鬆了一口氣。

不過，日媒《東京體育報》報導，製作公司相關人士指出，若電視台、贊助商或觀眾反應不佳，不排除刪除減少永野芽郁的戲份，道枝駿佑有可能增加曝光的比例。

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